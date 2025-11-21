Zarzuela anota 29 en triunfo del Enriquillo en superior de La Vega

Con su tercer triunfo de la justa, el equipo del club Enriquillo venció 89-82 ante los Potros de La Matica para cerrar la primera ronda del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de esta ciudad de La Vega.

Jesse Zarzuela fue determinante con 29 puntos (13-5 de tres), Eloy Vargas agregó 21 tantos con 17 rebotes y BJ Fizgerald encestó 21 tantos,

Por Potros de La Matica, Bryan Rosado marcó 26 dígitos, Terry Larrier 17, Bryan Ramírez 12 y Michael Gilmore 11.

A primera hora en la jornada del miércoles, el club Dosa (1-3) derrotó 97-83 a La Villa (3-1) para lograr su primera victoria y quitarle el invicto a los vencidos en la justa que tiene una especial dedicatoria a Leonardo Aguilera, máximo ejecutivo de Banreservas, en opción a la copa Malta India.

Víctor Martínez llevó la voz cantante por los salesianos con 25 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, seguido por Billy White con 13 dígitos y 7 rebotes, Randy Tapia 15 puntos, Eusebio Suero y Sterling Manley con 13 tantos cada uno.

Por La Villa, Luis Martínez finalizó con 21 puntos y 11 rebotes, Gelvis Solano 19 tantos y 6 asistencias y Henry Feliz 16 unidades con 8 rebotes.