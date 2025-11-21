La NCAA afirma que el exjugador Hysier Miller apostó varias veces a que su equipo perdería

El exescolta de Temple, Hysier Miller, realizó docenas de apuestas en partidos de los Owls, incluidas algunas en contra de su equipo, anunció la NCAA el viernes.

La NCAA declaró a Miller permanentemente inelegible tras descubrir que realizó 42 apuestas combinadas por un total de $473 en partidos de Temple durante las temporadas 2022-23 y 2023-24. Tres de esas apuestas fueron en contra de su equipo, según la NCAA.

Miller fue titular en todos los partidos de los Owls durante esas temporadas. La NCAA descubrió que utilizó cuentas de apuestas deportivas ajenas para apostar.

El personal encargado de hacer cumplir las normas de la NCAA entrevistó a Miller el 10 de octubre de 2024, y él admitió haber realizado apuestas combinadas en los partidos de Temple, pero no recordaba haber realizado ninguna apuesta en contra de su equipo, según informó la NCAA.

Además, se descubrió que el ex asistente especial de Temple, Camren Wynter, y el ex asistente graduado, Jaylen Bond, habían infringido las normas de la NCAA al apostar en deportes profesionales y universitarios. La NCAA no encontró ninguna apuesta relacionada con Temple realizada por Wynter ni por Bond. Ambos entrenadores recibieron una orden de comparecencia de un año y una suspensión del 10 % de los partidos de temporada regular durante su primer año de empleo.

La NCAA no encontró que los tres casos estuvieran relacionados.