Consuelo barre al Centro; Quisqueya y Miramar empatan en semifinal San Pedro

El club Todos Estrellas de Consuelo le barrió 2-0 al club Centro la serie semifinal A, mientras que los Correcaminos de Quisqueya igualaron con los Titanes de Miramar, 1-1, la semifinal B, tras la jornada del miércoles del 43 Torneo de Basket Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025), en opción a la Copa BanReservas.

Consuelo dispuso del Centro, 115-98, y Quisqueya venció 93-78 a Miramar, en los choques efectuados en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet.

El Todos Estrellas dominó 2-0 su ronda semifinal A sobre el Centro, pactada a un 3-2, a la vez que los Correcaminos empataron 1-1 la semifinal B a los Titanes, los cuales tendrán un partido decisivo este viernes a las 8:00 de la noche, para definir el último finalista.

En el partido entre Consuelo y Miramar, Bryan Luciano 23 puntos más siete rebotes, y Daylin Thomas logró 21 tantos, cinco atrapadas y cuatro asistencias, Erick Paulino 19, Dresly Richardson 18 más seis capturas, Frankely González 16, seis rebotes y cuatro pases de balón.

Por El Centro, Bryan Beato no pudo ayudar a su equipo pese a encestar 41 puntos, atrapar seis pelotas y otorgar siete asistencias, y Michael González ligó 29 tantos.

En el choque que ganó Quisqueya, Joni Liriano anotó 34 puntos con siete rebotes, José Familia un doble-doble de 17 unidades y 14 rebotes, Ronald Mejía 12 y Brawel Suarez 11.

En el revés, Misael Saunders completó cifras dobles en anotación con 17 puntos y en rebotes capturó 10 balones, Edison Montilla 12 y seis atrapadas y el refuerzo nacional Luis Peña 11.

La justa la organiza Fausto Paulino, presidente de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema); Pedro Vázquez, en Comité Organizador; y Carlos Dijol, tesorero.

Los partidos son transmitidos en YouTube por el canal Abasapema Oficial, con la narración de Manny del Rosario y John Carmelo Gil; Iván Montaño y Rafael de Peña Jr. en los comentarios; Felipe de Jesús Zorrilla, voz comercial, y Edgar Moreta, el productor general.

juegos del viernes

Los playoffs del TBS-SPM 2025 continúan este viernes con un único partido, a las 8:00 de la noche, correspondiente a la serie semifinal B entre los clubes Quisqueya y Miramar.