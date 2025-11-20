Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Baloncesto

baloncesto

Consuelo barre al Centro; Quisqueya y Miramar empatan en semifinal San Pedro

Este viernes a las ocho de la noche habrá un juego decisivo por el último cupo para la serie final.

Daylin Thomas, de Consuelo, en una ofensiva sobre el aro ante varios jugadores del Centro.

Daylin Thomas, de Consuelo, en una ofensiva sobre el aro ante varios jugadores del Centro.fuente externa

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSan Pedro de Macorís

El club Todos Estrellas de Consuelo le barrió 2-0 al club Centro la serie semifinal A, mientras que los Correcaminos de Quisqueya igualaron con los Titanes de Miramar, 1-1, la semifinal B, tras la jornada del miércoles del 43 Torneo de Basket Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025), en opción a la Copa BanReservas.

Consuelo dispuso del Centro, 115-98, y Quisqueya venció 93-78 a Miramar, en los choques efectuados en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet.

El Todos Estrellas dominó 2-0 su ronda semifinal A sobre el Centro, pactada a un 3-2, a la vez que los Correcaminos empataron 1-1 la semifinal B a los Titanes, los cuales tendrán un partido decisivo este viernes a las 8:00 de la noche, para definir el último finalista.

En el partido entre Consuelo y Miramar, Bryan Luciano 23 puntos más siete rebotes, y Daylin Thomas logró 21 tantos, cinco atrapadas y cuatro asistencias, Erick Paulino 19, Dresly Richardson 18 más seis capturas, Frankely González 16, seis rebotes y cuatro pases de balón.

Por El Centro, Bryan Beato no pudo ayudar a su equipo pese a encestar 41 puntos, atrapar seis pelotas y otorgar siete asistencias, y Michael González ligó 29 tantos.

En el choque que ganó Quisqueya, Joni Liriano anotó 34 puntos con siete rebotes, José Familia un doble-doble de 17 unidades y 14 rebotes, Ronald Mejía 12 y Brawel Suarez 11.

En el revés, Misael Saunders completó cifras dobles en anotación con 17 puntos y en rebotes capturó 10 balones, Edison Montilla 12 y seis atrapadas y el refuerzo nacional Luis Peña 11.

La justa la organiza Fausto Paulino, presidente de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema); Pedro Vázquez, en Comité Organizador; y Carlos Dijol, tesorero.

Los partidos son transmitidos en YouTube por el canal Abasapema Oficial, con la narración de Manny del Rosario y John Carmelo Gil; Iván Montaño y Rafael de Peña Jr. en los comentarios; Felipe de Jesús Zorrilla, voz comercial, y Edgar Moreta, el productor general.

 juegos del viernes

Los playoffs del TBS-SPM 2025 continúan este viernes con un único partido, a las 8:00 de la noche, correspondiente a la serie semifinal B entre los clubes Quisqueya y Miramar.

Tags relacionados