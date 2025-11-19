Madre de Melvin López lo llevó al Palacio de los Deportes por primera vez

Anótele la asistencia a la señora Miguelina Guillén.

La madre de Melvin López fue la primera que lo llevó al Palacio de los Deportes a observar un partido del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional.

Ahora que ha ayudado al club Mauricio Báez a lograr el primer lugar histórico, su agradecimiento no puede ser mayor hacia su progenitora.

“La persona que me trajo al Palacio de los Deportes por primera vez ya hace un año y medio que ya no está conmigo. Mi mamá, fue ella la que me trajo aquí”, dijo el veterano entrenador tras el triunfo de los mauricianos en el quinto partido de la final y que les concedió el campeonato número 11, la mayor cantidad en la historia del certamen.

siete de 11 de mauricio báez

La mano de Melvin ha estado dando las órdenes en siete de los 11 títulos mauricianos. Además agrega un octavo en el TBS Distrito con San Lázaro en 2008.

Sus ocho proclamas son la mayor cantidad para un entrenador de por vida en el circuito superando las seis de Osiris Duquela y Fernando Teruel.

“Este fue el año en el que no nos dieron como favoritos. Este fue el año que nosotros tuvimos que esforzarnos tanto”, añadió luego de guiar al Mauricio a ganar cuatro encuentros en línea tras perder el primero de la final.

Los otros coaches que han guiado al equipo de Villa Juana a la victoria final son Teruel (1984, 1985 y 1986) y Julio César Javier (2018).

desde el 1994

Su carrera como entrenador comenzó temprano, dirigiendo el equipo infantil de Mauricio Báez en 1994, bajo la influencia de figuras como Saturnino Martínez. Su primer título superior fue con Mauricio Báez en 1999.

Se formó en la escuela del Club Mauricio Báez con mentores como Osiris Duquela, Modesto Guillén, José “Boyón” Domínguez y Sergio Rouco. Él ha confesado que se identifica con el veterano entrenador español Aíto García Reneses.

Su filosofía se resume en tres pilares: “Defender, rebotear y atacar” por lo que sus equipos suelen ser aguerridos en defensa y buscan capitalizar el juego en transición.

señor de los anillos

A sus ocho coronas en el Distrito Nacional, une ocho en La Vega (incluyendo una racha con Parque Hostos), seis en Santiago (incluyendo 4 títulos consecutivos con Sameji, un récord), dos coronas de la Liga Nacional de Baloncesto con los Metros de Santiago en 2006 y 2007). También tiene conquistas en San Francisco de Macorís (4), San Cristóbal (3) y Moca (3).

En esta oportunidad, Mauricio Báez no pudo contar con la presencia de Jhery Matos, su principal suplente en las pasadas dos coronas, debido a que firmó un contrato para ver acción en la liga de Uruguay.

Luismal Ferreiras se integró a mediados de la temporada tras cumplir compromisos en México.

Richard Bautista, estelar armador, estuvo por debajo de sus posibilidades durante prácticamente toda la vuelta regular, a pesar de terminar como el líder en asistencias y bolas robadas.

Pero la mano del “Señor de los Anillos” estuvo presente durante todo el trayecto y, tal vez fue necesaria más que en cualquier otro de los campeonatos obtenidos por los villajuanenses.

Nueva vez, como en las pasadas dos temporadas, contó con la asistencia de Ruddy Martínez, un especie de “coach asociado” y del exjugador José Molina.