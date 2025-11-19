Águilas de Guachupita conquistan tercer título seguido en torneo nacional femenino

Las Águilas de Guachupita conquistaron su tercer título de manera consecutiva al doblegar este martes 72-67 al combinado de las Cinco Esquinas del club San Carlos, y de paso lo barrieron 3-0 en la serie final al XII Torneo Nacional de Baloncesto Superior Interclubes Femenino “No Violencia de Género”.

Las guachupiteras se alzaron con la Copa Seaboard “Energía Limpia”, al dominar la ronda finalista, que estuvo pactada al mejor de un 5-3, en un partido efectuado en el polideportivo del club Renacer, en el sector capitalino de Guachupita.

A la ofensiva, la santiagués Mary Coronado encestó 18 puntos y atrapó siete rebotes, y la hatomayorense Jennifer Jiménez 13 tantos, ocho capturas de balón y dio cinco asistencias.

Coronado y Jiménez contaron con el respaldo de Katherine Constanza con nueve puntos, Luzmaury Rodríguez coló ocho más cinco atrapadas y Sugey Monsac siete y 10 rebotes.

Por las vencidas, Audry Casto anotó 23 puntos, Ana Villanueva 14 encestes y 22 rebotes, Tawny Olivero 12 dígitos y 21 rebotes en la zona de la pintura, y Perla Figueroa 11.

Las Águilas consiguieron su tercer campeonato seguido (ganó 2023 y 2024), que organiza la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), que preside Roberto Ramírez.

Ramírez, acompañó a Fernando Geraldino, gerente de Responsabilidad Social de la empresa Seaboard, a la entrega de la Copa Seaboard “Energía Limpia” al equipo campeón las Águilas de Guachupita, la cual fue recibida por la presidenta del club Zuleyda Monsac, el gerente general del equipo femenino, Luis Rojas, y el dirigente Amílcar González.

El técnico González ha sido el dirigente campeón de los últimos dos torneos con las Águilas (2024-2025), trilogía de títulos que inició en el 2023, el coach Dagoberto Montás.

En esos tres campeonatos ganados por las Águilas, su récord ha sido 47-3, incluyendo los partidos de series regulares, semifinales y finales, según informó el gerente Luis Rojas.