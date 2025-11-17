Mejor refuerzo nativo con Mauricio

Entre 1984 y 1986, el Mauricio Báez se unió a San Carlos (1978-82) como los únicos clubes con tres o más títulos seguidos en el baloncesto superior distrital.

Para la época, no había límites para los jugadores locales, de tal manera que los mauricianos pudieron contar con los aportes de nativos del interior del país sin que ocuparan la plaza de refuerzos.

De San Pedro de Macorís estaban, por ejemplo, Domingo Rosario y Julián -Bombo- McKelly, de Montecristi, Ramón -Montante- Castillo, etc.

Hoy, los mauricianos están a las puertas de su segundo "three-peat" para igualar a los sancarleños (1987-89) con una segunda seguidilla de coronas.

Las reglas han cambiado. Ahora los baloncestistas del interior del país son considerados "refuerzos" al igual que los extranjeros.

Y el jugador que ha sido la diferencia para que los de Villa Juana tengan la serie 3-1 a su favor en la final ante los de las Cinco Esquinas es, precisamente, un "refuerzo nativo".

Se trata del delantero y centro Luismal Ferreiras, nativo de San Francisco de Macorís, y a quien apodan "La Bestia del Jaya".

Desde su regreso al club tras cumplir compromisos en México, Ferreiras se ha convertido en la pieza clave en el resurgir de los mauricianos que habían sembrado dudas entre los fanáticos y seguidores del baloncesto distrital en su intentona de encadenar tres títulos al hilo.

Un jugador entregado, serio. Recuerda al Montante Castillo, un poco más alto y habilidoso. Y aunque nació en el Macorís del Norte se ha transformado en un mauriciano más como si lo hubiera hecho en la calle Paraguay, la 21 o la 23 de Villa Juana.

No lo ha hecho solo. Richard Bautista ha aumentado sus prestaciones desde el puesto de armador. Los hermanos Suero se mantienen como buques insignias. Danilo Núñez, el refuerzo Michael Warren, Shamil Ballas Paulino, Rayner Moquete, Luis Feliz, han hecho sus aportes puntuales durante la final.

Pero el granito de arena de Ferreiras se ha convertido en una piedra de granito al aportar profundidad, calidad y actuación en las posiciones interiores, donde más lo necesitan los orientados por Melvin López.

Muchos refuerzos nativos de probada solidez histórica han vestido la franela de los mauricianos, como Marlon Martínez, Jonathan Araujo, Edward Santana, entre otros.

Pero con la actuación y la importancia que ha tenido en los últimos tres campeonatos, a "La Bestia del Jaya" se le puede considerar como el mejor refuerzo nativo en la historia del "glorioso" Mauricio.