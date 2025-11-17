Mauricio Báez va por el “three-peat”, San Carlos buscará “el regreso”

Si San Carlos quiere evitar perder el liderato de coronas en el torneo superior distrital que ostenta desde el 1980 y que Mauricio Báez logre, por segunda vez, ganar tres torneos seguidos, entonces los del barrio de las Cinco Esquinas tendrán que hacer historia.

Con una ventaja de 3-1 en la serie final del TBS Distrito, los mauricianos tienen a partir de este martes tres “championship points” algo que ningún equipo ha desperdiciado desde que en 1974 se organizó el primer certamen.

En la otra cara de la moneda, los sancarleños tendrán que tomar prestado una página de los comics de los “superamigos” y utilizaron sus “poderes ocultos” para dar vuelta a la tortilla ante un rival incómodo que, tras perder en el primer partido, ha regresado con tres éxitos al hilo.

Lo que al principio parecía una serie cerrada, reñida, se ha ido de un solo lado ante la respuesta de los orientados por Melvin López que ha hecho los ajustes mientras que los dirigidos por Víctor Peña se han quedado rezagados.

Tras solo lanzar para 39.7 por ciento de campo en el primer partido, los mauricianos han superado a sus rivales en los siguientes tres encuentros con 51, 42 y 50 por ciento, respectivamente.

Luego de perder 40-30 en los puntos en la zona restringida en su derrota, los de Villa Juana han marcado 40, 46 y 48 en los próximos tres desafíos.

En el primer juego, los mauricianos solo tuvieron seis puntos tras las pérdidas de balón de sus rivales, pero han sumado 17, 19 y 21 en sus tres victorias seguidas.

En los rebotes, San Carlos ha dominado en los juegos uno (43-34) y cuatro (38-35) y Mauricio Báez en los partidos dos (41-33) y tres (44-31).

Geraldo Suero ha asumido su rol de principal jugador ofensivo del Mauricio con partidos de 19 (2), 14 (3) y 19 (4) puntos. Michael Warren ha liderado al club en minutos en tres de los cuatro desafíos con cifras dobles en puntos en el tercero (17) y cuarto (13).

Por San Carlos, Juan Guerrero ha tenido cifras dobles en cada partido: 13, 21, 18 y 20.

Luismal Ferreiras (20 puntos, 75 por ciento de campo en el cuarto juego) ha elevado su juego con el avance de la serie al igual que Richard Bautista, siendo ambos clave en las victorias del Mauricio Bàez.

Del lado de San Carlos, Eddy Polanco (de 17 a seis puntos) y Tyran De Latibeaudiere (23 puntos en el primer juego a solo dos o tres en los últimos dos) se han derrumbado del lado ofensivo.

La integración del refuerzo Lamont Bearden (seis puntos, cinco asistencias) por Jaison Valdez, junto a la lesión de Luis David Montero (ingle) colocan la cuesta muy empinada para el equipo sancarleño.

Solo un equipo que ha caído detrás 1-3 en una serie final ha logrado extender la misma a un séptimo juego y fueron los mauricianos en 1988 frente a ….. los sancarleños.