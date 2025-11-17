¿Jugará Tyson Pérez con República Dominicana o con España?

Todo parecía indicar que el camino de Tyson Pérez hacia la selección nacional de baloncesto estaba expedito. Pero hay obstáculos en el tránsito.

Tras participar con España durante el proceso de ventanas para el Eurobasket del 2022, Pérez, un nativo de Santo Domingo, había expresado su disposición en pertenecer al equipo nacional de su país de origen.

El exentrenador del seleccionado español, Sergio Scariolo, había dado luz verde al cambio y la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) inició los trámites para ingresar al jugador de la parte delantera de la cancha.

Sin embargo, el nuevo seleccionador del equipo del país europeo, Chus Mateo, ha dicho que cuenta con Pérez para las próximas convocatorias, lo que ha dejado en el limbo el caso.

Pérez es compañero de Chris Duarte en el equipo de Unicaja en la liga ACB de España y ha disfrutado de un buen comienzo en el curso actual. Inclusive se le ha visto haciendo uso del lance de tres puntos, una nueva incorporación a su accionar ofensivo.

Se caracteriza por ser un jugador que aporta intensidad, lucha por los rebotes y defensa aérea, elementos que pueden ser muy bien aprovechados por el entrenador del equipo dominicano, Néstor -Che- García.

Pérez (6-8, 222 libras, 1996), asumió el puesto de nacionalizado y este martes se espera que Mateo presente su primera convocatoria de cara a la clasificación para la Copa Mundial de Catar 2027.

República Dominicana se enfrentará a México, primero como visitante el 28 de noviembre y luego como dueño de casa, el 1 de diciembre.