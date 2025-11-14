Mauricio y San Carlos hoy sábado en tercer juego de la final del TBS Distrito

La serie final del TBS Distrito continúa este sábado con su tercer partido, a partir de las 7:00 de la noche.

El cuarto partido será el domingo, desde las 5:00 de la tarde.

La información la suministró el Comisionado del TBS Distrito 2005, profesor Nelson Ramírez, y la dirección técnica a cargo de Ramón Ceballos.

El Comité Organizador anunció los precios de las boletas para la Gran Final, pactada a un 7-4.

Para el Zona VIP costará RD$2,750.00 pesos y la entrada general tendrá un costo de RD$500.00 pesos.

El club San Carlos le propinó un revés a su homólogo del Mauricio Báez, con marcador de 86-73, en el primer partido de la serie final del TBS Distrito, disputado en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los líderes ofensivos de San Carlos, bajo las riendas del dirigente santiagues Victor Peña, fueron el refuerzo norteamericano Tyran De Lattibeaudiere con 23 puntos y cuatro rebotes, Eddy Polanco anotó 17 tantos y repartió ocho asistencias, Juan Guerrero y Luis David Montero aportaron 13 y 11 dígitos con ocho rebotes, respectivamente.

El club Mauricio Báez reaccionó de manera contundente para llevarse el triunfo la noche del jueves 88-77 ante San Carlos, para empatar la serie final del TBS Distrito, en el encuentro celebrado en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los héroes de la victoria fueron Richard Bautista, quien se creció con un doble-doble de 29 puntos más 10 asistencias, Gerardo Suero 19, Luis Feliz 10 y Juan Miguel Suero 15 tantos. Luismal Ferreiras aportó siete puntos y capturó 13 rebotes.