Charlie Villanueva cambió la comodidad por el cariño

Charlie Villanueva inició la práctica del baloncesto junto a su hermano Roberto Carlos cuando a los 10 años le acompañaba a jugar a los parques enfrentando a chicos de 13 y 14. Nació el 24 de agosto de 1984 en Queens, NY. Jugó para Toronto, Detroit y Dallas en la NBA.

Fue sorteado a los 20 años como el séptimo escogido en el sorteo de la NBA por los Raptors de Toronto (2005). Eligió entrar al draft luego de dos temporadas en la universidad de Connecticut.

segundo mejor novato

Los Raptors fueron criticados por seleccionarlo, pero respondió con una sólida campaña. Fue segundo entre los novatos en puntos (13.0) y rebotes (6.4) en 81 juegos y tercero en minutos y bloqueos.

Fue segundo en la votación para el Novato del Año. Totalizó 12 doble dobles y estableció marcas para novatos de los Raptors en puntos (48) y rebotes (18) en un encuentro.

Apareció en el partido entre novatos y jugadores de segundo año en el fin de semana del Juego de Estrellas y quedó en el primer equipo de novatos de la liga.

Fue cambiado a los Bucks, el 30 de junio de 2006. En marzo de 2009 recibió una reprimenda del coach, Scott Skiles, por enviar un mensaje a Twitter en el medio tiempo de un juego contra los Celtics.

Terminó la campaña con los mejores promedios de su carrera en puntos (16.2) y rebotes (6.7).

En junio de 2009, firmó por cinco años con los Pistons por 35 millones de dólares. Sus últimas dos temporadas estuvo con los Mavericks con los que participó, por primer vez en unos playoffs.

En 656 partidos en su carrera en la NBA, tuvo un promedio ofensivo de 10.4 puntos y 4.6 rebotes en 20.7 minutos por juego.

con la selección

Representó a los Estados Unidos a nivel juvenil. En 2009 decidió cambiar su nacionalidad deportiva por la dominicana y solicitó a la FIBA que el primer país que lo liberara de todo compromiso. Brilló en el Premundial 2009 (17.1 ppj, 7.4 rpj) y el Centrobasket 2010 (plata, 20.6 ppj, 7.6 rpj). Se despidió en el Preolímpico 2011 (bronce, 7.6 ppj, 3.4 rpj).

Sufre de alopecia universal, variación de la alopecia areata, enfermedad autoinmune de la piel. Se pierde el cabello y el vello en todo el cuerpo, pero no representa amenaza para su vida o salud.

En septiembre de 2008 recibió el premio al orgullo latino en la categoría de atleta sobresaliente.

Asistió a la escuela secundaria de Newtown en Queens, Nueva York y pasó sus próximos tres años en Blair Academy. Fue All-American en su cuarto año y fue compartió el premio al Jugador del Año en New Jersey. Entró al sorteo de la NBA en 2003, pero se retiró y pudo jugar en Connecticut.

Participó en el McDonald´s, el encuentro que reúne a los mejores jugadores de escuela secundaria.

Se había comprometido para jugar con Illinois, pero tras la salida del coach Bill Self hacia Kansas, retiró su compromiso.

En su primer año en UConn, ganó los honores al equipo de novatos de la Conferencia del Big East y fue un suplente de importancia en el equipo que ganó el campeonato de la NCAA en 2004.

En su segunda temporada promedió 13.6 puntos, líder del equipo, y 8.3 rebotes. Fue el MVP de UConn y fue incluido en el segundo equipo Todos Estrellas del Big East.