Martínez y Solano conducen a La Villa en inicio torneo superior de La Vega

Gelvis Solano (30) y Luis Martínez (28) se combinaron para 58 tantos en la victoria de Capitanes de La Villa 97-80 sobre los Potros de La Matica en el segundo juego de la jornada inaugural del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de esta localidad.

Rakeem Ctrhismas, como refuerzo, aportó a la causa con 18 puntos y 12 rebotes.

Por Potros de La Matica, Anphernee Acevedo encestó 19 puntos con siete rebotes y cuatro asistencias, Terry Larrier agregó 16 tantos y seis rebotes, Mike González 16 unidades y Ariel Hernández 12 puntos.

A primera hora, el Club Parque Hostos se impuso 106-98 al Dosa en el inicio de la justa que tiene una especial dedicatoria a Leonardo Aguilera, director ejecutivo de Banreservas, en opción a la copa Malta India.

Miguel Miranda finalizó con 27 puntos y tuvo de 11-7 de larga distancia, Adonis Núñez encestó 22 tantos, con 8-4 en lances de tres, Enmanuel Cruz 14 puntos con ocho rebotes y cinco asistencias, Isaiah Palermo 12 tantos, Franklin Milián y Leandro Cabrera 10 puntos cada uno.

Por el Dosa, Víctor Martínez tuvo 27 puntos y ocho rebotes, Sterlin Manley 22 tantos y capturó 16 balones, Randy Tapia 14 dígitos y Billy White, 12 unidades.

En la ceremonia inaugural, el padre Francisco Jiménez hizo la invocación en tanto que el director ejecutivo del certamen, Danny Holguín, pronunció las palabras centrales. Los atletas Mario Ramos y Junior Lantigua hicieron el saque de honor acompañados por el inmortal Fernando Teruel y el subdirector de la Policía Nacional, Cornel Guzmán.

Para el viernes, desde las 7:00 de la noche, se medirán Dosa y Enriquillo mientras que en el partido de cierre chocarán, La Villa versus al Parque Hostos.