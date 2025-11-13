Guachupita disputará con San Carlos el título del torneo nacional baloncesto femenino

Las Águilas de Guachupita peleará con las Cinco Esquinas del club San Carlos la final del XII Torneo Nacional Basket Superior Interclubes Femenino “No Violencia de Género”, al derrotar el miércoles 78-59 a las Laguneras de San Cristóbal.

Las guachupiteras lograron su pase a la disputa del título al ganarle 2-1 su ronda semifinal B, que estuvo pactada a un 3-2, en un partido disputado en el polideportivo del club Renacer.

Yadira Polanco fue la mejor anotadora de las Águilas al conseguir un doble-doble 19 puntos y 13 rebotes, al igual que la veterana jugadora Sugey Monsac con 16 tantos y 16 capturas.

También se destacaron, Jennifer Jiménez con cifras dobles en anotación (16) y en asistencias (11), Mary Coronado sumó 10 tantos y Carola Hernández ligó nueve más cinco asistencias.

En el revés, Yaneiri Doñé logró un doble-doble de 23 puntos y 10 balones capturados, Vanessa Bautista 17 dígitos, nueve rebotes y siete asistencias, y Marlin Linarez coló ocho.

La serie final, programada al mejor de un 5-3 entre las Águilas y San Carlos, iniciará este viernes, a las 4:00 de la tarde, en el polideportivo del club Renacer, del sector de Guachupita.

Luego, seguirá el domingo, a las 11:00 de la mañana, en el polideportivo del club San Carlos.

Las sancarleñas avanzaron a la final al barrer 2-0 la serie semifinal A, a las Élites de Yamasá.

En la justa compitieron 11 equipos en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia” y lo organiza la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), que preside Roberto Ramírez.

Apoyan, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y su director Alberto Rodríguez; Ministerio de Deportes y el ministro Kelvin Cruz, y empresa Seaboard “Energía Limpia”.