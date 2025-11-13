Curry levanta a Warriors, Lakers se van humillados ante Oklahoma City

El ilusionante inicio de temporada de Los Angeles Lakers de Luka Doncic sufrió el miércoles un baño de realidad con una paliza recibida a manos de los vigentes campeones de la NBA, los Oklahoma City Thunder.

Estas son las principales escenas de una jornada de 12 partidos en la que Stephen Curry anotó 46 puntos en un triunfo de los Golden State Warriors ante los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Shai Gilgeous-Alexander (SGA) y sus Thunder le recordaron este miércoles a la NBA por qué son los grandes favoritos a revalidar el anillo.

Los vigentes campeones machacaron 121-92 a los Lakers, que se presentaban en Oklahoma City con un expediente de seis victorias en siete partidos y contando los juegos para el debut en la temporada de LeBron James.

Gilgeous-Alexander fue claro vencedor del duelo particular con Doncic al terminar con 30 puntos y 9 asistencias en sólo 29 minutos de juego.

Los Thunder avasallaron a los visitantes en todas las facetas del juego y, con ventajas de hasta 37 puntos, Gilgeous-Alexander y el resto de titulares no necesitaron pisar la pista en el último cuarto.

Doncic, asfixiado por la defensa de Cason Wallace e indignado con el arbitraje, terminó por primera vez esta temporada por debajo de la veintena de puntos, limitándose a 19 tantos, 7 rebotes y 7 asistencias.

Austin Reaves, la otra figura de los Lakers, finalizó con 13 puntos en una noche en que los angelinos desesperaron al entrenador JJ Redick con 20 pérdidas de balón.

Los Lakers se quedaron con un registro de ocho victorias y cuatro derrotas mientras Oklahoma City es el líder general con 12-1.

curry anota 46 puntos ante wemby

Tras una semana renqueante por enfermedad, Stephen Curry recuperó la puntería y anotó 46 puntos que impulsaron el triunfo de los Warriors por 125-120 ante los Spurs.

El equipo de Wembanyama dominó por completo la primera mitad, y tuvo una ventaja máxima de 16 puntos a tres minutos del descanso.

Pero cinco puntos seguidos de Curry antes de irse al vestuario encendieron la mecha para la reacción de los Warriors en San Antonio.

Curry entró en combustión con 31 puntos y 4 triples tan solo en la segunda parte, cuando los veteranos Warriors le arrebataron el control del partido a sus jóvenes rivales promediando el tercer cuarto.

Por los Warriors, el dominicano Al Horford aportó nueve puntos, tres rebotes y tres asistencias en 21 minutos de juego.

A los Spurs no les sirvieron los dos triple dobles que firmaron Wembanyama y el joven Stephon Castle.

El pívot francés logró 31 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, mientras Castle firmó un registro de 23-10-10 en el primer triple doble de su carrera.

knicks caen por primera vez en casa

En Nueva York, los Knicks perdieron su imbatibilidad en el Madison Square Garden al caer 124-107 frente a Orlando Magic.

El alemán Franz Wagner y el escolta Desmond Bane, con 28 y 22 puntos, fueron los estiletes de unos Magic que asfixiaron a los locales con su defensa.

La alegría no fue completa para Orlando porque su líder, Paolo Banchero, se retiró lesionado en el día de su 23 cumpleaños.

El ala-pívot sufrió un tirón en la ingle izquierda y abandonó la cancha en el segundo cuarto, cuando sumaba 4 puntos y 4 rebotes.

Por los Knicks, que habían ganado siete partidos ante su público hasta hoy, Jalen Brunson dio la cara anotando 31 puntos y comandando un amago de remontada que redujo la desventaja de 21 a 9 puntos (100-91) con seis minutos por jugar.

El dominicano Karl-Anthony Towns sumó 15 puntos y 12 rebotes para su décimo doble-doble, la mayor cifra en la NBA.

Un triple inmediato de Jalen Suggs frenó el avance y Brunson se retiró cojeando al vestuario a dos minutos del final, después de pisar a Wendell Carter Jr. con el pie derecho en una entrada a canasta.