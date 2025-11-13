Bautista y Geraldo conducen a Mauricio Báez a vencer a San Carlos para empatar la final

El club Mauricio Báez reaccionó de manera contundente para llevarse el triunfo la noche de este jueves 88-77 ante San Carlos, para empatar la serie final del TBS Distrito, en el encuentro celebrado en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los mauricianos venían de perder en la jornada inicial del miercoles, 86-73, y ahora iguala 1-1 esta etapa finalista, que está pactada al mejor de un 7-4, en la conquista de la corona 11 en la historia de los torneos superiores distritales.

Ambos conjuntos comparten el liderato de por vida de más campeonatos con 10 cada uno.

El representativo de Villa Juana, es dirigido por Melvyn López, y buscarían su tercera corona seguida, 2023 y 2024, ambas al mando del mismo López, quien además conseguiría su octavo campeonato de por vida (es el líder) en los TBS Distrito.

Los héroes de la victoria fueron Richard Bautista, quien se creció con un doble-doble de 29 puntos más 10 asistencias, Gerardo Suero 19, Luis Feliz 10 y Juan Miguel Suero 15 tantos.

“La Bestia del Jaya” Luismal Ferreiras aportó siete puntos y capturó 13 rebotes.

Por San Carlos, bajo las riendas del dirigente santiagues Victor Peña, se destacaron Juan Guerrero con cifras dobles de 21 puntos y 11 rebotes, Eddy Polanco 12, Kevin Mateo, Luis David Montero y el importado Tyran De Lattibeaudiere sumaron 10 encestes cada uno.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

juegos de sábado y domingo

La serie final del TBS Distrito 2025 continúa este sábado con su tercer partido, a partir de las 7:00 de la noche.

El tercer cuarto partido finalista será el domingo, desde las 5:00 de la tarde.

La información la suministró el Comisionado del TBS Distrito 2005, profesor Nelson Ramírez, y la dirección técnica a cargo de Ramón Ceballos.

precios de las boletas

El Comité Organizador del TBS Distrito 2025 anunció los precios de las boletas para la Gran Final, pactada a un 7-4.

Para el Zona VIP costará RD$2,750.00 pesos y la entrada general tendrá un costo de RD$500.00 pesos.