NBA confirma que Juego de Estrellas tendrá formato Estados Unidos Vs. el Mundo esta temporada

Está sucediendo: Estados Unidos contra el Mundo finalmente es un hecho y será el formato para el Juego de Estrellas de la NBA de esta temporada.

La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto revelaron el tan esperado plan la noche del martes, después de meses de intentar encontrar la última forma de reavivar el interés en el encuentro de mitad de temporada de la liga.

El juego, que en realidad será un torneo de todos contra todos, se jugará el domingo 15 de febrero, comenzando a las cinco de la tarde hora del Este en el Intuit Dome, el estadio de los Clippers de Los Ángeles en Inglewood, California. Se transmitirá por NBC justo en el punto medio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, que también se emitirán en la familia de redes de NBC.

Parte de lo que al comisionado de la NBA, Adam Silver, y a otros interesados les gustó de probar el formato de Estados Unidos contra el Mundo fue cómo el momento coincide con esos Juegos de Milán-Cortina y el aumento del orgullo nacional que la gente de todo el mundo experimenta durante unos Juegos Olímpicos.

“Creo que va a ser emocionante para la gente verlo. Voy a jugar duro. Siempre he jugado duro, pero creo que esto le dará un poco más de energía al juego. ... Todos los jugadores tienen ego. Nadie quiere ser avergonzado. Los chicos jugarán más duro. Estoy emocionado por este formato”, expresó Giannis Antetokounmpo, estrella de Milwaukee a principios de esta temporada cuando se le preguntó sobre la idea de Estados Unidos contra el Mundo.

Los jugadores nacidos fuera de Estados Unidos han ganado cada uno de los últimos siete premios MVP, cada uno de los últimos cuatro títulos de anotación de la NBA y cada uno de los últimos cinco títulos de rebotes. Shai Gilgeous-Alexander de Canadá fue MVP, MVP de las Finales de la NBA, campeón de anotación de la liga y llevó a Oklahoma City al título de la NBA la temporada pasada.

Formato

Aunque la NBA había dejado claro durante varias semanas que Estados Unidos contra el Mundo iba a suceder — incluso se habló de ello en el fin de semana del Juego de Estrellas de la temporada pasada en San Francisco — algunos elementos del formato eran un misterio hasta el martes.

Habrá tres equipos de al menos ocho jugadores. Los juegos serán de un cuarto estándar de la NBA, o 12 minutos de duración.

El Equipo A jugará contra el Equipo B en el Juego 1. El ganador de ese juego jugará contra el Equipo C en el Juego 2. El perdedor del Juego 1 jugará contra el Equipo C en el Juego 3.

Los equipos con los dos mejores récords jugarán en el juego de campeonato. Si los tres equipos están 1-1, la diferencia de puntos será el desempate.

El resultado final, espera la NBA, son cuatro cuartos estándar, el equivalente a un juego típico.

¿Cómo se elegirán los equipos?

Comencemos con la votación. Será básicamente la misma que en los últimos años, con un cambio notable: la NBA está eliminando las designaciones de posición de frontcourt y backcourt para los jugadores.

Cada boleta de los fanáticos incluirá cinco jugadores de la Conferencia Este, cinco jugadores de la Conferencia Oeste. Las posiciones no importarán, ni tampoco las nacionalidades. Las boletas de los fanáticos se utilizarán como parte de una fórmula para identificar a los titulares; los votos de los fanáticos tendrán un peso del 50%, con la votación de los jugadores de la NBA representando el 25% y la votación de un panel de escritores y locutores que cubren la liga componiendo el 25% final.

A partir de ahí, se elegirán diez “titulares” — cinco del Este, cinco del Oeste.

Los 14 reservas, siete de cada conferencia, serán seleccionados mediante votación por los entrenadores principales de la liga.

¿Cómo se llenarán las plantillas?

Aquí es donde se complica un poco.

La NBA tiene aproximadamente dos tercios de jugadores estadounidenses, un tercio de jugadores internacionales. Por lo tanto, el plan es tener dos equipos de ocho jugadores estadounidenses (o 16 en total) y un equipo de ocho jugadores internacionales.

Pero no hay garantía de que exactamente 16 jugadores estadounidenses y exactamente ocho jugadores internacionales surjan de la votación. Y es completamente posible que los jugadores estadounidenses terminen jugando para el equipo internacional si tienen vínculos con otros países.

Si la votación no resulta en tener un grupo de 16 jugadores estadounidenses y ocho jugadores internacionales, Silver añadirá jugadores hasta que se cumpla el mínimo. En esos casos, algunos equipos tendrán más de ocho jugadores en sus plantillas.

¿Cómo se dividirán los jugadores de Estados Unidos?

Esto no está claro.

La NBA dice que el “proceso para asignar jugadores a los dos equipos de Estados Unidos se determinará en una fecha posterior”. Lo mismo ocurre con cosas como cómo se seleccionarán los entrenadores (ya que parece que se necesitarán tres entrenadores principales en lugar de los dos habituales) y cómo funcionará el fondo de premios para los jugadores.

¿Cómo llegamos aquí?

La NBA ha querido un Juego de Estrellas más competitivo durante años.

Intentó tener capitanes como Antetokounmpo, LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant eligiendo sus propias plantillas. Intentó tener un “puntuación objetivo” para finalizar, lo que hizo que el juego de 2020 en Chicago fuera uno de los más memorables en años mientras la liga celebraba la vida de Kobe Bryant.

Pero el juego de 2024 en Indianápolis — con un marcador final de 211-186 — fue la gota que colmó el vaso en muchos aspectos. La liga intentó un mini-torneo la temporada pasada, con los ganadores del juego de Rising Stars entre novatos y jugadores de segundo año de la NBA uniéndose a tres equipos de verdaderas estrellas, y ese formato terminó siendo en gran medida criticado.

El resto del fin de semana

Vince Carter, uno de los grandes dunkers del juego, utilizó su plataforma en NBC la noche del martes para instar a más jugadores a participar en el concurso de mates — que Mac McClung ha ganado en cada una de las últimas tres temporadas. McClung dijo antes del concurso del año pasado que no planeaba participar nuevamente en 2026.

Carter, en su papel de analista de NBC, dijo que le gustaría ver a Anthony Edwards de Minnesota, Ja Morant de Memphis, Zion Williamson de Nueva Orleans, Shaedon Sharpe de Portland, Matas Buzelis de Chicago, Stephon Castle de San Antonio, VJ Edgecombe de Filadelfia y Johnny Furphy de Indiana en el concurso de mates de esta temporada.

“Estamos buscando el factor sorpresa. Queremos chicos que puedan sorprendernos”, señaló Carter.