De Lattibeaudiere anota 23 puntos, San Carlos vence a Mauricio en primer partido de la final

El club San Carlos le propinó un revés a su homólogo del Mauricio Báez, con marcador de 86-73, en el primer partido de la serie final del TBS Distrito, disputado en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El conjunto verdiamarillo sale al frente 1-0 ante El Mauricio en esta ronda finalista, que está pactada al mejor de un 7-4, entre dos rivales muy bien conocidos y con ribetes históricos, ya que comparten el liderato de más campeonatos con 10 cada uno, y donde el ganador se quedaría como el número uno con 11 coronas y finales ganadas.

En esta batalla campal, por la obtención del título 11, está en disputa la gloria histórica en los torneos superiores distritales, que data desde 1974.

Los líderes ofensivos de San Carlos, bajo las riendas del dirigente santiagues Victor Peña, fueron el refuerzo norteamericano Tyran De Lattibeaudiere con 23 puntos y cuatro rebotes, Eddy Polanco anotó 17 tantos y repartió ocho asistencias, Juan Guerrero y Luis David Montero aportaron 13 y 11 dígitos con ocho rebotes, respectivamente.

Los mauricianos, dirigidos por Melvyn López buscarían su tercera corona seguida, 2023 y 2024, ambas al mando del mismo López, quien además conseguiría su octavo campeonato de por vida (es el líder) en los TBS Distrito.

Los mejores anotadores por Mauricio fueron “La Bestia del Jaya” Luismal Ferreiras con 12 puntos y ocho rebotes, Juan Miguel Suero y el importado Michael Warren 12 cada uno, Gerardo Suero anotó 11 tantos y Richard Bautista marcó 10.

sc nueve años fuera de la final

Tras una ausencia de nueve años en una serie final, la escuadra de las “Cinco Esquinas” regresa a la disputa del título del TBS Distrito, donde perdió en el 2016 por barrida 4-0 del club Mauricio Báez, que retornaba a la justa distrital luego de una ausencia de 13 años, y precisamente ante el mismo oponente del 2003, donde se coronó el club San Carlos, en el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto.

Los verdiamarillos tienen 22 años sin volver a saborear un título de campeón.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

saque de honor

Previo al inicio del partido entre los equipos finalistas al título del TBS Distrito 2025, San Carlos y Mauricio Báez, se realizó un saque de honor a cargo de Stalin Alcántara, vicealcalde del Distrito Nacional.

Alcántara, quien fue invitado especial de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), estuvo acompañado de los directivos Edwin Castillo y Milton Díaz, secretario general y tesorero, respectivamente, y el profesor Nelson Ramírez, Comisionado del TBS Distrito 2025.

También estuvieron presentes, el regidor Wilkin Martínez, Manuel Ballester, el exjugador sancarleño Ángel Romer y el Inmortal del Deporte Evaristo Pérez, a quien está dedicado el campeonato 2025 distrital.

juego del jueves

La serie final del TBS Distrito 2025 continúa este jueves con su segundo partido a partir de las 8:00 de la noche, y se descansa el viernes.

El sábado se celebrará el tercer choque, a las 7:00 de la noche, y el domingo será el cuarto, desde las 5:00 de la tarde.

La información la suministró el Comisionado del TBS Distrito 2005, profesor Nelson Ramírez, y la dirección técnica a cargo de Ramón Ceballos.

precio de las boletas

El Comité Organizador del TBS Distrito 2025 anunció los precios de las boletas para la Gran Final, pactada a un 7-4.

Para el Zona VIP costará RD$2,750.00 pesos y la entrada general tendrá un costo de RD$500.00 pesos.