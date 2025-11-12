Bradley Beal se perderá el resto de la temporada por una fractura de cadera; será operado

El base de los Clippers de Los Ángeles, Bradley Beal, ha terminado su temporada.

El médico anunció el miércoles que el paciente tiene una fractura de cadera y será operado. Se espera que se recupere por completo en un plazo de seis a nueve meses.

El tres veces All-Star disputó solo seis partidos esta temporada, promediando 8,2 puntos y 1,7 asistencias. Firmó un contrato de dos años y 11 millones de dólares con los Clippers en julio, después de que los Phoenix Suns rescindieran los dos últimos años de su contrato.

El jugador de 32 años fue descartado para el partido del miércoles por la noche contra los Denver Nuggets debido a molestias en la cadera izquierda. Beal ya se había perdido partidos por una lesión en la rodilla izquierda y dolores lumbares.

Las dos temporadas de Beal en Phoenix estuvieron plagadas de lesiones. El veterano de 14 años no ha jugado al menos 60 partidos en una temporada desde la 2020-21, cuando militaba en los Washington Wizards.