Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Baloncesto

baloncesto

San Carlos avanza a la final del torneo nacional de básquetbol femenino de Fedoclubes

Se medirán en la final al equipo ganador de la semifinal B que disputan las Laguneras de San Cristóbal y las Águilas de Guachupita y está empate a un triunfo por bando.

Gloribel Rodríguez, de San Carlos, avanza con el balón en una ofensiva ante las Élites.

Gloribel Rodríguez, de San Carlos, avanza con el balón en una ofensiva ante las Élites.fuente externa

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo

El combinado las Cinco Esquinas del club San Carlos avanzó a la serie final del XII Torneo Nacional Basket Superior Interclubes Femenino “No Violencia de Género”, tras barrerle la serie semifinal a las Élites de Yamasá.

San Carlos dominó 2-0 la ronda semifondo a las Élites, la cual estuvo pactada al mejor de un 3-2, luego de su último triunfo 90-84, en un partido efectuado en el polideportivo sancarleño.

Gloribel Rodríguez con 25 puntos, ocho rebotes más siete asistencias y Audry Castro anotó 21 tantos para comandar la ofensiva de las verdiamarillas, junto a Samantha Calderón 15, Ana Villanueva tuvo 14 encestes con 14 rebotes, y Arisleidy Tolentino 11 y ocho capturas.

Por Yamasá, Karla Aquino marcó 25 puntos con seis rebotes, Fátima Marte logró un doble-doble de 23 dígitos, 14 capturas de balón y cinco asistencias, Yuren Santana y Lesly Rivera contribuyeron con 10 unidades cada una.

Las Cinco Esquinas se medirán en la final al equipo ganador de la semifinal B, las Laguneras de San Cristóbal y las Águilas de Guachupita, que están empate a un triunfo por bando.

De hecho, las Águilas fueron las que igualaron la serie 21-1, luego de la victoria de este lunes, 57-56, en un encuentro escenificado en el polideportivo del club Renacer, en Guachupita.

Sugey Monsac y Yadira Polanco consiguieron sendos dobles-dobles de 14 puntos cada una con 14 y 12 rebotes, respectivamente, y Anayeli García coló 11 encestes con siete rebotes.

Por las vencidas Laguneras, Vanessa Batista anotó 14 puntos y atrapó la friolera de 20 rebotes, Yuleidy Zapata 14 y Yaneiri Doñé ligó ocho anotaciones más siete pelotas atrapadas.

En la justa compiten 11 equipos en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia” y lo organiza la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), que preside el profesor Roberto Ramírez.

Tags relacionados