Quisqueya y Miramar empatan en el primer lugar del TBS de San Pedro de Macorís

Los clubes Correcaminos de Quisqueya y Titanes de Miramar empataron en el primer lugar de la tabla de posiciones en la continuación de la serie regular del 43 Torneo de Basket Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025).

Quisqueya y Miramar, con 3-1, salieron airosos el domingo en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet, en la justa en disputa Copa BanReservas y dedicado al exjugador Ambioris Tejada e In Memoriam a Ramón Pérez Tolentino.

Los Correcaminos dominaron fácilmente 82-54 al club Retiro 23 (0-4), con 20 puntos de Alex Hernández, el refuerzo seibano Raymer Santana aportó 14 tantos más ocho rebotes, Gabriel Berroa 14 encestes y José Familia logró un doble-doble de 11 unidades y 10 capturas.

En el revés, Brandon Williams anotó 16, Miguel Sosa 12 y Yosel Pérez ocho y 15 rebotes.

cedano y faustino conducen a miramar

El refuerzo higüeyano Dayker Cedano encestó 20 puntos y Reinny Faustino anotó el punto de la ventaja, para que Titanes de Miramar vencieran 87-86 a los Warriors de México (1-3).

Cedano agregó ocho rebotes, y Faustino sumó 10 tantos en el partido, que empate 86-86 logró anotar un lance libre con 1:8 segundos del último período y dio ventaja a Titanes, 87-86.

Por Miramar, Danny Solano 16 unidades, siete rebotes y siete asistencias, Edisson Montilla tuvo 13 más siete capturas, y Misael Saunders alcanzó anotar 11 y capturar siete balones.

Por México, José Guerrero 27 puntos, Yamil Soriano 16 tantos y 14 rebotes, Luis Rivaldo 12 más 13 capturas, Lisandro Berroa 10 y Alexander De La Cruz ligó ocho más 10 rebotes.

La justa la organiza Fausto Paulino, presidente de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema); Pedro Vázquez, en Comité Organizador; y Carlos Dijol, tesorero, y los partidos son transmitidos en YouTube por el canal Abasapema Oficial con la narración de Manny del Rosario y John Carmelo Gil, Iván Montaño y Rafael de Peña Jr. en los comentarios, Felipe de Jesús Zorrilla, voz comercial, y Edgar Moreta, el productor general.

juegos del martes

El TBS-SPM 2025 continúa este martes con dos partidos, a las 7:00 de la noche, el club Centro y Correcaminos de Quisqueya, y a las 9:00, Miramar vs. Todos Estrellas de Consuelo.