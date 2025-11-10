De la NBA y las apuestas

Muchos consideran que la decisión de las ligas profesionales de aceptar publicidad y patrocinio de casas de apuestas es un error.

Y esgrimen como argumento los últimos casos que envuelven a un exjugador (Damion Jones), un jugador activo (Terry Rozier) y un coach (Chauncey Billups) en la NBA así como el lamentable caso de los lanzadores dominicanos Emmnauel Clase y Luis Ortiz, de los Guardianes de Cleveland en el béisbol de las Grandes Ligas.

Pero, necesariamente, una cosa no tiene que ver con la otra.

Hay que recordar que esas casas de apuestas son LEGALES. Pagan todos sus impuestos y están debidamente registradas y se rigen por leyes.

Las que no son legales son esas apuestas que se hacen por fuera, entre particulares, y que no están regidas por ninguna ley ni por los arenceles correspondientes.

Las ligas profesionales deben orientar a sus integrantes, alentarlos a evitar este tipo de “amiguitos” y concienciarlos sobre los peligros que impica inmiscuirse en ese tipo de “negocios”.

Lo más penoso es que, luego de forjar una carrera donde pueden hacer millones de dólares manchan su legado por un par de miles. La codicia, pecado capital, y su prima la avaricia tomando víctimas.

El manejo de la información privilegiada -jugadores, coaches, árbitros- es una de las maneras de hacer esos acuerdos indebidos, además de las famosas “propuestas” en donde se fija un número para la estadística de un determinado jugador y las apuestas se mueven en función de si la supera o no.

El caso de Billups es más complicado ya que involucra el juego de poker, utilizando su figura para atraer incautos y estafarlos con la utilización de tecnología.

Históricamente se han presentado casos en todos los deportes, pero la culpa no es de las casas legales de apuestas, sino del deseo desmedido del hombre de tener más... Aunque sea un poco más.

FASTBREAKS.- Felicidades para Elysmar Guzmán Minaya, ganadora del concurso Miss Cultura en representación de Puerto Plata y quien ahora participará en una prueba internacional en Argentina. Es la hija del amigo y futuro inmortal, Manuel Guzmán... Guzmán estará a partir de hoy junto a San Carlos en la final del TBS Distrito frente a Mauricio Báez, que promete ser un choque histórico con ambos equipos buscan su undécimo título de campeón.