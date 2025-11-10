Mauricio Báez contra San Carlos, por el título y la gloria

Al igualar la serie final más repetida, Mauricio Báez y San Carlos estarán luchando por algo más que un título: Lo harán por el reconocimiento como el club más grande de la historia del torneo superior distrital.

Mientras los enfrentamientos directos en finales favorecen a los sancarleños (3-2), los partidos en favorecen a los mauricianos (15-12, sin contar el desenlace del 2003).

En este certamen del TBS Distrito dividieron honores en la vuelta regular con Mauricio ganando 85-83, el 23 de septiembre y San Carlos triunfando 95-81, el 14 de octubre.

Los orientados por Víctor Peña dominaron en puntos por partido (89-83), porcentaje de lances de campo (50-42) y asistencias (17.5-16.5) mientras que los dirigidos por Melvin López lo hicieron en porcentaje de lances libres (85-80), rebotes (36-32.5) y puntos de los suplentes (14-9).

Juan Guerrero, el triple MVP seguido de San Carlos, encabezó en puntos en esos partidos con 22.5, seguido por Eddy Polanco (15.5 ppj) y Tyan De Latibeaudiere (11 ppj). Por los mauricianos, Geraldo Suero (16.5), Richard Bautista (15.0) y Juan Miguel Suero (12.5).

Los del barrio de las cinco esquinas extrañarán a Anyeuri Castillo quien marcó 27 puntos en su triunfo, pero todavía cuentan con Luis David Montero, quien se acercó a un triple doble ese día con 12 puntos, 11 rebotes y siete asistencias, además de las cosas que hace y no se anotan. Castillo cumple con un contrato en la Liga Libanesa.

Los de Villa Juana se han ido todo el camino sin su principal suplente en las pasadas campañas, Jhery Matos, quien ve acción con el equipo Biguá de la Liga Uruguaya. Sin embargo tienen en sus filas al refuerzo nacional Luismal Ferreiras, una garantía de calidad en la parte delantera de la cancha.

la historia

Es la sexta vez que se chocan sancarleños y mauricianos en una final para igualar la mayor cantidad de series por el título en la historia (Mauricio Báez-San Lázaro, 6).

En 1982, San Carlos ganó 4-2 con Evaristo Pérez –a quien está dedicado este torneo- anotando 39 puntos en un importante cuarto partido. Fue el último de los cinco títulos que los sancarleños ganaron en línea y el primero bajo las órdenes del entrenador Sergio Abreu.

En 1986, Mauricio Báez se desquitó (4-2) con un equipo liderado por Eugene Richardson y dirigido por Fernando Teruel. Fue el tercer campeonato seguido alcanzado por los de Villa Juana tras sus proclamas en 1984 y 1985.

En 1988, los sancarleños prevalecieron en el máximo de partidos (4-3) a pesar de 40 puntos de Ramón Castillo (Montante) que provocaron el séptimo juego. San Carlos tenía a Donald Royal, quien luego jugó en la NBA.

En 2003, San Carlos fue proclamado campeón cuando Mauricio Báez decidió retirarse con la serie empatada 2-2. Dos forfeits fueron declarados a favor de los sancarleños y el entrenador era Osiris Duquela.

Mauricio Báez no volvió a participar en el torneo hasta el 2016 cuando propinó la única barrida (4-0) en la serie particular entre ellos, incluyendo una victoria por 46 puntos. Stanley Robinson fue el MVP de esa final.

el presente

Los de Villa Juana están en su novena final seguida mientras que sus rivales no llegaban desde esa “pela” en el 2016. Mauricio basan su éxito en su finca (Los Suero, los Moquete, etc. más Bautista y Ferreiras). San Carlos ha construido su éxito reciente con cambios y contrataciones (Guerrero, Polanco, Montero). Un choque interesante, de pronóstico reservado. Ambos tienen argumentos para reclamar la victoria final.