Parque Hostos retiene la Copa Vega Real en la pre-temporada del basket Superior

Jugadores, cuerpo técnico y directivos del Club Parque Hostos al momento de ser premiados como campeones por los organizadores del torneo.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioLa vega, RD

El Club Parque Hostos retuvo la corona de campeón al vencer 110 por 100 al Club Dosa en la Copa Vega Real, de la pre-temporada o antesala del Baloncesto Superior local que está pautado para iniciar el miércoles 12 de este mes.

Por los ganadores, Adonis Nuñez finalizó con 37 puntos,Enmanuel Cruz 25 tantos y Sammy Suero 11 dígitos.

Por los perdedores, Olbis de la Cruz  y Randy Tapia 21 marcaron 21 y Junior Tapia 17.

La justa organizada le el técnico y dirigente deportivo Junior García(Patana), quien agradeció a los gerentes de los equipos participantes,a la directiva del Club Parque Hostos por disponer de la instalación durante todo el torneo y a los cientos de fanáticos por su excelente comportamiento,este evento lo hacemos para que sirva de preparación a jugadores que estarán accionando en el XXXI Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.

