Parque Hostos retiene la Copa Vega Real en la pre-temporada del basket Superior

El Club Parque Hostos retuvo la corona de campeón al vencer 110 por 100 al Club Dosa en la Copa Vega Real, de la pre-temporada o antesala del Baloncesto Superior local que está pautado para iniciar el miércoles 12 de este mes.

Por los ganadores, Adonis Nuñez finalizó con 37 puntos,Enmanuel Cruz 25 tantos y Sammy Suero 11 dígitos.

Por los perdedores, Olbis de la Cruz y Randy Tapia 21 marcaron 21 y Junior Tapia 17.

La justa organizada le el técnico y dirigente deportivo Junior García(Patana), quien agradeció a los gerentes de los equipos participantes,a la directiva del Club Parque Hostos por disponer de la instalación durante todo el torneo y a los cientos de fanáticos por su excelente comportamiento,este evento lo hacemos para que sirva de preparación a jugadores que estarán accionando en el XXXI Torneo de Baloncesto Superior de La Vega.