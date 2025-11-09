Koby Brea y Chris Mañón brillan en su debut en la G-League

Los dominicanos Koby Brea y Chris Mañón tuvieron sus primeros partidos en la temporada de la G League y no quedaron a deber.

Los criollos se vieron las caras en el partido del sábado y en el cual South Bay Lakers se impuso con marcador de 144-105 a Valley Suns.

Por los ganadores, Mañón se apuntó un doble doble de 16 puntos y 10 rebotes, a los cuales añadió tres asistencias, tres recuperaciones y cuatro lances bloqueados. Se fue de 13-5 desde el campo, de 1-0 en triples y de 4-4 desde la línea de personal en 31 minutos como titular.

Brea, de su lado, fue el líder anotador por los derrotados con 20 tantos (18-8 de campo, 11-3 en triples, 1-1 en lances libres). Aportó también cinco rebotes, una asistencia, un robo y un bloqueo en 33 minutos.

En España, Chris Duarte encabezó el sábado al Unicaja con 17 puntos en una derrota 98-74 ante Morabanc Andorra. Repartió cinco asistencias con un balón recuperado. Tyson Pérez, también por los vencidos, tuvo tres tantos, cinco rebotes, un robo y un bloqueo.

El domingo, Jean Montero logró 13 puntos, tres rebotes y dos asistencias para el Valencia Basket que perdió con anotación de 85-79 frente al Corivan Granada.

Andrés Feliz se fue con 10 unidades y atrapó un trío de rebotes en el triunfo del Real Madrid 80-75 sobre el Joventut Badalona.