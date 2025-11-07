Mauricio Báez gana y aventaja 2-1 sobre San Lázaro la serie semifinal B del TBS Distrito 2025

El club Mauricio Báez tuvo un extraordinario y dominante tercer período que le garantizó la victoria 84–54 sobre San Lázaro, para tomar ventaja de la serie semifinal B del 49 TBS Distrito 2025, en un partido celebrado en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El Mauricio pasó al frente de esta serie, 2-1, pactada al mejor de un 5-3, y que continúa este domingo donde podrían obtener su boleto a la ronda final, o de lo contrario, los lazareños provocar un quinto y decisivo encuentro.

Los mauricianos salieron al frente en el primer cuarto, 22-18, pero en el segundo la escuadra de Jobo Bonito reaccionó a lo inverso, 22-18, y la primera mitad pasó empate 40-40.

En el tercer tiempo, el representativo de Villa Juana le entró sin piedad a su oponente con un rally 26-2, restando 1:42 de juego, y dejando la corrida 30-6 y la pizarra 70-46.

En un aspecto para la historia del TBS Distrito 2025, el Mauricio anotó 44 puntos en la segunda mitad y dejó en 14 a San Lázaro, tras dos períodos iniciales que quedó 40-40.

Los principales anotadores por el Mauricio fueron -seis con cifras dobles- encabezados por el refuerzo francomacorisano Luismal Ferreiras, quien encestó 16 puntos y tomó nueve rebotes, Juan Miguel Suero logró 15!encestes, seis capturas y seis asistencias, el refuerzo norteamericano Michael Warren tuvo 13 con ocho atrapadas, Richard Bautista 13 más seis asistencias y Gerardo Suero contribuyó con 12 dígitos.

Por San Lázaro, Ángel Nuñez ligó un doble-doble de 15 puntos y atrapó 12 rebotes, y Edgar Tejeda anotó 14 tantos.

El ganador de esta etapa semifinal B se medirá al que domine la serie A que disputan los clubes San Carlos y Rafael Barias, en una final a un 7-4.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

Partidos del domingo

La ronda semifinal del TBS Distrito dará continuidad este domingo con su cuarta jornada de acción, a partir de las 4:00 de la tarde, en un encuentro entre los equipos que disputan la serie A, Rafael Barias y San Carlos.

A las 6:00, será el choque de la serie B que enfrenta a Mauricio Báez y San Lázaro.