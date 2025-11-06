LeBron James vuelve a los entrenamientos y será reevaluado en 1 o 2 semanas

LeBron James, jugador de Los Angeles Lakers, recibió la autorización oficial para regresar a los entrenamientos tras haber permanecido alejado de las pistas durante el inicio de la temporada por un problema de ciática, aunque será reevaluado en una o dos semanas de cara a su posible debut, informó la cadena ESPN.

James, de 40 años, estaba trabajando al margen del grupo como parte del proceso de recuperación de la lesión, pero ha recibido permiso para entrenar partidos de cinco contra cinco con contacto.

Para continuar su recuperación, el alero no viajará con el equipo a la gira de cinco partidos que los Lakers disputarán a domicilio entre el 8 y el 15 de noviembre.

El máximo anotador en la historia de la NBA, que este año afronta la que será su 23ª temporada, será reexaminado de su lesión en una o dos semanas.

Los Lakers marchan segundos en la Conferencia Oeste, con un récord de 7-2, pese a la baja de James. Luka Doncic y Austin Reaves, se han alzado como dos de los pilares más importantes del equipo en su ausencia.