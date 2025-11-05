López, Araujo y Ramírez conducen al Rafael Barias a derrotar a San Carlos

A pura consistencia y decisión, el club Rafael Barias se llevó la victoria 80-76 sobre el poderoso San Carlos, en el choque de cierre de la jornada de este miércoles que abrió la serie semifinal A del TBS Distrito 2025.

El Barias se sobrepuso a perder el primer período 26-19 y reaccionó en el segundo 24-20, para acercarse al llegar a la primera mitad de tres, 46-43.

En el tercero, dieron el primer indicio de consistencias y el empuje con el que venía a busca el triunfo de manera decisiva, el cual quedó empate 17-17 y la pizarra siguió de tres a favor de San Carlos, 63-60.

Pero en el último cuarto, y por debajo de los 4:00 minutos, los barianos no creyeron en nadie y lograron un rally 11-4 que los condujo a la victoria 80-76, impulsados por Bryan Ramírez, Luis López y Jonathan Araujo.

Los muchachos de Villa Consuelo dominan 1-0 la ronda semifinal A, pactada a un 5-3, y los de las “Cinco Esquinas” tienen 0-1 y han perdidos dos juegos consecutivos.

El pequeño López fue el hombre grande en la ofensiva bariana con 20 puntos y cinco rebotes, Araujo logró un doble-doble de 16 puntos y 14 pelotas atrapadas, el debutante refuerzo estadounidense James Montgonery aportó 13, Ramírez 14 y Eusebio Suero coló 10.

Por los vencidos, Juan Guerrero alcanzó cifras dobles de 23 puntos y atrapó 15 rebotes, Eddy Polanco 16 y el refuerzo norteamericano Tyran De Lattibeaudiere anotó 10.

La sede oficial del TBS Distrito 2025 es el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

Partidos del miércoles

La ronda semifinal del TBS Distrito arriba este miércoles a su segunda jornada, a partir de las 7:00 de la noche, con el choque de la serie A entre los clubes Rafael Barias y San Carlos.

