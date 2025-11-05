¿Cómo van Karl-Anthony Towns y Al Horford en la temporada de la NBA?

Karl-Anthony Towns se mantiene como colíder en el departamento de doble-dobles realizados tras las primeras tres semanas de acción en el baloncesto de la NBA.

El centro de los Knicks de Nueva York tiene promedios de 20.4 puntos y 13.1 rebotes por partido en los siete encuentros que ha disputado. Con un total de seis doble-dobles iguala en el tope de la liga con Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, Domantas Sabonis, de los Kings de Sacramento y Josh Giddey, de los Bulls de Chicago.

El pasado lunes se destacó con 33 tantos, 13 rebotes, cinco asistencias y dos recuperaciones en una victoria sobre los Wizards de Washington.

Es la sexta vez que alcanza al menos 30 unidades, 10 rebotes y cinco asistencias vistiendo el uniforme de los Knicks, igualando con Walt Bellamy en el sexto lugar en la lista de por vida del equipo.

los 15 mil puntos

En el mismo encuentro, registró el punto 15 mil de su carrera para convertirse en el jugador más joven en registrar 15 mil puntos, siete mil rebotes y mil lances de tres.

El día dos terminó con 20 puntos, 13 rebotes y dos bloqueos contra los Bulls para marcar su partido 122 con al menos 20 puntos, 10 rebotes y dos bloqueos. Se ubica cuarto entre los jugadores activos solo superado por Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo y Anthony Davis.

El 26 de octubre logró 15 puntos, 10 rebotes, dos asistencias y dos bloqueos contra los Heat de Miami, su doble-doble 61 como un Knick. Dos días antes (24 de octubre) se fue con 23 puntos y 13 rebotes para completar su doble-doble 60 con el equipo de Nueva York. Se ubicó segundo en la historia del combinado con la mayor cantidad de doble-dobles en los primeros 75 partidos con ese uniforme (Walt Bellamy – 75).

En la jornada inaugural, Towns tuvo 19 unidades y 11 rebotes para marcar el doble-doble 422 de por vida, ubicado octavo entre los jugadores activos.

Al Horford está a ley de 11 rebotes para empatar con Larry Bird.NOAH GRAHAM

el de mayor edad

Al Horford, de su lado, ha estado saliendo desde la banca para los Warriors de Golden State y ha estado fuera de acción –por descanso- en un par de ocasiones. El día 21 se convirtió en el jugador de mayor edad que ha vestido el uniforme de la franquicia, a los 39 años y 141 días frente a los Lakers.

En 20 minutos de acción, colaboró con cinco puntos, cinco rebotes y una asistencia en el triunfo de los Warriors.

Superó en esa lista de “viejetes” a Andre Iguodala (39 años, 44 días en 2023), Avery Johnson (39 días, ocho días en 2004), Chris Paul (38 años, 344 días) y Terry Cummings (38 años, 316 días en el 2000).

Con 8,963 rebotes en su carrera está a 11 de empatar con Larry Bird (8,974) para el puesto 58 en la lista de todos los tiempos. Con otros 37 rebotes se convertirá en el jugador número 58 en la historia de la liga con 9,000.

jones garcía con los spurs

Cumpliendo con la promesa que le realizará a su finado padre, David Jones García -segundo apelllido para honrar a su madre- ha logrado debutar en el baloncesto de la NBA con los Spurs de San Antonio. En tres partidos tiene averages de tres puntos, un rebote y 1.3 asistencias en 3.7 minutos por encuentro. Ha anotado el 57 por ciento de sus lances de campo. Tiene contrato de doble vía.

mañón con los laguneros

Firmó un contrato de doble vía y ha visto acción en dos encuentros. Todavía tiene que anotar sus primeros puntos, pero ya ha recuperado un par de rebotes y bloqueado un intento al canasto en 3.5 minutos por desafío. Logro su pacto con el equipo de los Lakers de Los Angeles luego de su accionar con los Warriors de Golden State en la Liga de Verano donde impresionó por su entrega en la cancha.

koby brea en phoenix suns

Hizo su debut el pasado domingo frente a los Spurs y Jones García. En cuatro minutos anotó cuatro puntos, repartió una asistencia y se fue de 2-2 desde la línea de personal. Fue seleccionado por los Warriors de Golden State en la segunda ronda con el pick 41 del pasado draft antes de ser cambiaro ese mismo día al equipo de los Suns. Es un especialista en los lances de tres puntos.