Juan Guerrero electo por tercer año seguido el Jugador Más Valioso del TBS Distrito

El delantero de poder Juan Guerrero logró por tercera vez seguida ser el ganador del premio Jugador Más Valioso del TBS Distrito, cuya versión 2025 está dedicada al Inmortal del Deportes Evaristo Pérez.

Guerrero ha ganado ese galardón en las últimas tres temporadas de la justa capitalina vistiendo la chaqueta de San Carlos, y suma un cuarto en el 2016 cuando usaba el uniforme de El Millón.

Como Dirigente del Año ganó el técnico santiagues Victor Peña, quien condujo a su equipo de San Carlos al mejor récord del TBS Distrito con 8-2, miembro del grupo A.

El Novato del Año resultó ganador Jesse Zarzuela, del club El Millón.

Otros premios

El premio de Mejor Sexto Hombre recayó en AJ Brahma (San Lázaro); y el Defensa del Año en Anderson García, tambien de Jobo Bonito.

Cómo Jugador de Más Progreso salió triunfante William Cruz (Los Prados); el Gerente del Año lo fue Agustín Espinoza (San Carlos); y el Mejor Club en Redes Sociales lo honores fueron de San Lázaro.

Quinteto Todos Estrellas:

1.- Armador:

William Cruz (Los Prados).

2.- Guard:

Jessie Zarzuela (El Millón).

3.- Pequeño Delantero:

Juan Miguel Suero (Mauricio Baez.

4.- Delantero de Poder:

Juan Guerrero (San Carlos).

5.- Centro:

Tyran De Lattibeaudiere (San Carlos).

El universo de votantes estuvo formado por los cronistas deportivos que asisten a la cobertura de manera presencial del TBS Distrito 2025.