Geraldo Suero, con 23 puntos, lidera a Mauricio ante San Lázaro en el inicio de la semifinal TBS DN

El escolta del club Mauricio Báez, Geraldo Suero, lideró la ofensiva de su equipo para derrotar este martes 86-82 al combinado de San Lázaro, en el primer partido de la serie semifinal B del TBS Distrito 2025.

El capitán mauriciano fue el principal jugador ofensivo de ese plantel con 23 puntos y lo puso al frente de su fase semifinal 1-0, pactada a un 5-3, y los lazareños caen a 0-1.

Otros que sobresalieron por el Mauricio fueron Richard Bautista con 18 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, el refuerzo norteamericano Michael Warren coló 13 encestes con ocho rebotes, Juan Miguel Suero 10 y el refuerzo francomacorisano Luismal Ferreiras aportó 10 dígitos más seis capturas.

Por los de Jobo Bonito, Ángel Núñez anotó 19 puntos con 14 rebotes para un doble-doble, Jordan Geronimo regresó de una lesión que lo dejó fuera de acción por varias semanas y terminó con 16 unidades más seis pelotas atrapadas, y Adonis Henríquez tuvo 14.

La sede oficial del TBS Distrito 2025 es el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

Partidos del miércoles

La ronda semifinal del TBS Distrito arriba este miércoles a su segunda jornada, a partir de las 7:00 de la noche, con el choque de la serie A entre los clubes Rafael Barias y San Carlos.

A las 9:00, será el encuentro correspondiente a la serie B que enfrenta a las escuadras de Mauricio Báez y San Lázaro.