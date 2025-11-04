Don Bosco empata la serie final del baloncesto de Moca con la ofensiva de Jonathan Bello

Los campeones del Don Bosco igualaron la serie final (1-1) al vencer 92-90 al San Sebastián, en el segundo partido del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2025), dedicado al licenciado Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, y que se disputa por la Copa INDOTEL.

El conjunto dirigido por Jonathan Sarnely tuvo cinco jugadores con cifras dobles, asegurando una victoria clave ante una gran asistencia en el techado Dr. Rubén Lulo Gitte, sede del evento avalado por la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL).

El cierre del partido fue de película. Con 10.8 segundos en el reloj, el sensacional Anderson García encestó un triple que acercó al San Sebastián 88-87, desatando la euforia de su fanaticada. Sin embargo, el Don Bosco pidió tiempo y en la reanudación Emmitt Williams recibió falta de José Rafael, encestando sus dos tiros libres para poner el marcador 90-87.

En la siguiente posesión, Nargenis Ulloa fue a la línea de libres y convirtió ambos lanzamientos (90-89). Restando solo 7 segundos, el Don Bosco volvió a la línea con Darwin Rosario, quien también anotó sus dos tiros para ampliar la ventaja 92-89.

El San Sebastián tuvo una última oportunidad: Ulloa convirtió un tiro libre (92-90) y tras fallar el segundo, Anderson García tomó el rebote ofensivo, pero su intento de tres puntos no entró, sellando la victoria del Don Bosco que empató la final 1-1.

Por los campeones del Don Bosco se destacaron Jonathan Bello con 26 puntos y 10 rebotes, Darwin Rosario con 20, Emmitt Williams 12 y 10 rebotes, Warlyn Disla 12 y Derek Mejía 11. Por el San Sebastián, Nargenis Ulloa aportó 23 tantos, Anderson García 20 y 14 rebotes, Michael Watkins 17 y 11 rebotes, y Lamonte Bearden 17 puntos.

La serie final continúa este miércoles 5 de noviembre, desde las 8:00 de la noche, en el techado Dr. Rubén Lulo Gitte, con el tercer enfrentamiento entre San Sebastián y Don Bosco.

El presidente de la Asociación de Baloncesto de Santiago (ABASACA), José Luis Aracena, realizó el saque de honor en el segundo juego de la serie final del Baloncesto Superior de Moca (BSE 2025).

Acompañaron este momento especial Robinson Aracena y Osvaldo Almonte, en una jornada donde el deporte y la hermandad entre provincias.