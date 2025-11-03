Más no es siempre mejor

El pasado fin de semana, en diferentes etapas, se estuvo desarrollando acción en los torneos superiores de baloncesto del Distrito Nacional, Moca, San Pedro de Macorís, Mao, San Juan, Azua, Haina, Tamboril, Laguna Salada, Bonao, Navarrete, Montellano, Ocoa y Las Terrenas.

Sin embargo, más no siempre mejor.

Cada vez se va atomizando más el básquet del patio, un fenómeno que afecta su verdadero desarrollo.

Lo primero que hay que establecer es una Liga Nacional de al menos seis meses de duración.

Por ejemplo en los seis meses del medio del año: entre abril y septiembre. Para los torneos superiores provinciales se pueden separar los tres primeros y los últimos tres meses del año, es decir, enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre.

Y olvidarse de los compromisos internacionales.

Siempre van a chocar con algo, las ventanas, los juegos regionales, continentales, mundiales u olímpicos.

Hay que recordar que la mayoría de los integrantes de la selección nacional no ven acción en los torneos locales ya que el núcleo acciona fundamentalmente en Europa por lo que sería mínimo el impacto en la LNB o cualquier otro torneo.

Ahora mismo se desarrolla el superior distrital con mucho éxito competitivo a pesar de las ausencias de muchos buenos jugadores que han firmado para ligas extranjeras.

No se le puede temer a esa situación, que a su vez empujaría a los clubes a trabajar e invertir en sus fincas para mantener su nivel de competencia.

Si esos clubes pueden contar con el apoyo de la Federación, los entrenadores, los profesores de educación física, monitores, etc. se pueden potenciar los talentos.

Si se abandona, de una vez y por todas, el básquet fantástico, de postalista, de show, uno contra uno, y se instala un sistema de juego basado en defensa y fundamentos, si podríamos hablar de un verdadero desarollo del baloncesto dominicano.