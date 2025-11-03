Consuelo y Quisqueya ganan en el TBS de San Pedro de Macorís, Thomas y Santana se destacan

Los combinados de Todos Estrellas de Consuelo y los Correcaminos de Quisqueya vencieron el domingo en la continuación de la serie regular del 43 Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025).

El campeonato tiene en disputa a la Copa BanReservas y se juega en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet, el cual tiene una especial dedicatoria al exjugador Ambioris Tejada e In Memoriam a Ramón Pérez Tolentino.

Consuelo (2-0) venció en tiempo extra al club Retiro 23 (0-2), 95-92. Daylin Thomas logró 31 puntos, 15 rebotes y cuatro asistencias, Marvilio Berroa 15 y Frankelys González 15.

En el revés, Danny Pío marcó 16 puntos, Ronny Guerrero y Miguel Sosa anotaron 11 con 17 y 13 rebotes, respectivamente, Brandon Williams 10 y 10 capturas, y José Polanco 12.

Por su lado, los Correcaminos (1-1) derrotaron 92-71 a los Titanes de Miramar (1-0), ambos empates en el segundo peldaño, con la ofensiva del refuerzo seibano Raymer Santana, quien anotó 22 puntos, Alex Hernández y Gabriel Berroa 17 cada uno, y Nathanael Holguín ocho.

Por Miramar, el refuerzo higüeyano Dayker Cedano tuvo 19 y 13 rebotes, Edison Montilla se quedó cortó del triple-doble: 17 tantos, nueve atrapadas y 13 asistencias y Danny Solano 11.

En el certamen petromacorisano compiten seis equipos: Quisqueya, Consuelo, Centro, Miramar, México y Retiro 23, los cuales jugarán a una ronda de cinco partidos cada equipo en la serie regular, clasificarán cuatro a la semifinal, a un 3-2, y la final al mejor de un 5-3.

La justa la organiza Fausto Paulino, presidente de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema), junto a Pedro Vázquez, a la cabeza del Comité Organizador, acompañados por Carlos Dijol, en la tesorería, y otras personalidades.

El TBS-SPM 2025 vuelve a la acción este martes a las 7:00 de la noche, con el partido entre los conjuntos del Centro y Miramar, y a las 9:00, lo harán Quisqueya y México.