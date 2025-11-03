Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Consuelo y Quisqueya ganan en el TBS de San Pedro de Macorís, Thomas y Santana se destacan

Compiten seis equipos: Quisqueya, Consuelo, Centro, Miramar, México y Retiro 23, jugarán a una ronda regular de cinco partidos cada equipo, clasificarán 4 a la semifinal 3-2, y luego a la final 5-3.

Raymer Santana, de los Correcaminos de Quisqueya, avanza en dribleo con el balón defendido por Dayker Cedano, de los Titanes de Miramar.

Listín DiarioSan Pedro de Macorís

Los combinados de Todos Estrellas de Consuelo y los Correcaminos de Quisqueya vencieron el domingo en la continuación de la serie regular del 43 Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025).

El campeonato tiene en disputa a la Copa BanReservas y se juega en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet, el cual tiene una especial dedicatoria al exjugador Ambioris Tejada e In Memoriam a Ramón Pérez Tolentino.

Consuelo (2-0) venció en tiempo extra al club Retiro 23 (0-2), 95-92. Daylin Thomas logró 31 puntos, 15 rebotes y cuatro asistencias, Marvilio Berroa 15 y Frankelys González 15.

En el revés, Danny Pío marcó 16 puntos, Ronny Guerrero y Miguel Sosa anotaron 11 con 17 y 13 rebotes, respectivamente, Brandon Williams 10 y 10 capturas, y José Polanco 12.

Por su lado, los Correcaminos (1-1) derrotaron 92-71 a los Titanes de Miramar (1-0), ambos empates en el segundo peldaño, con la ofensiva del refuerzo seibano Raymer Santana, quien anotó 22 puntos, Alex Hernández y Gabriel Berroa 17 cada uno, y Nathanael Holguín ocho.

Por Miramar, el refuerzo higüeyano Dayker Cedano tuvo 19 y 13 rebotes, Edison Montilla se quedó cortó del triple-doble: 17 tantos, nueve atrapadas y 13 asistencias y Danny Solano 11.

En el certamen petromacorisano compiten seis equipos: Quisqueya, Consuelo, Centro, Miramar, México y Retiro 23, los cuales jugarán a una ronda de cinco partidos cada equipo en la serie regular, clasificarán cuatro a la semifinal, a un 3-2, y la final al mejor de un 5-3.

La justa la organiza Fausto Paulino, presidente de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema), junto a Pedro Vázquez, a la cabeza del Comité Organizador, acompañados por Carlos Dijol, en la tesorería, y otras personalidades.

El TBS-SPM 2025 vuelve a la acción este martes a las 7:00 de la noche, con el partido entre los conjuntos del Centro y Miramar, y a las 9:00, lo harán Quisqueya y México.

