Yenifer Jiménez lidera en puntos en la Liga Mayor de El Salvador

Yenifer Jiménez está disfrutando de una excelente temporada con el equipo de Ahuachapan en la Liga Mayor de Baloncesto Femenino de El Salvador.

Jiménez (Defensa tiradora, 5-4, 1999) encabeza el circuito en puntos con un promedio de 28.6 por partido y además aparece entre las mejores cinco en rebotes (10.6, cuarta), asistencias (4.4, quinta) y bolas robadas (3.4, segunda).

En seis de los 12 partidos que ha disputado ha sobrepasado los 30 puntos, ha registrado ocho doble dobles y un triple doble.

El 19 de septiembre tuvo 36 tantos (12-6 en triples) con 12 rebotes en un triunfo 80-74 sobre San Salvador. También marcó 36 unidades el 21 de septiembre en una derrota 69-66 ante Salvadoreñas.

Logró 33 puntos con 12 capturas, el 24 de octubre en un revés 72-68 ante Santa Tecla. También anotó 33 con 13 rebotes, el 26 de septiembre cuando su equipo perdió 88-84 ante Santa Ana en tiempo extra.

Se fue con 32 tantos, el 13 de septiembre en una derrota 73-72 ante Santa Tecla y con 30 unidades y 10 rebotes, además de seis asistencias, el 14 de septiembre en otro revés, 82-41 frente a Capitalinas.

El pasado 4 de octubre terminó con un triple doble de 19 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias en una victoria con marcador de 72-63 sobre Santa Tecla.

Jiménez es una integrante de la selección nacional y ganadora de la Liga Nacional de Baloncesto con el equipo de las Reinas del Este con sede en la ciudad de Hato Mayor.