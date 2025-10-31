Anthony Davis está en duda para el partido de Dallas contra Pistons en Ciudad de México

Anthony Davis es duda para el partido de los Mavericks de Dallas contra los Pistons de Detroit en la Ciudad de México el sábado debido a una lesión en la pierna izquierda.

Davis viajó con los Mavericks y asistió a la práctica del viernes.

El ala-pívot de 32 años sufrió la lesión en la parte inferior de la pierna en el primer cuarto del partido del miércoles contra los Pacers de Indiana.

“A.D. está día a día”, dijo Jason Kidd, el entrenador de los Mavericks, antes de la práctica en la Arena Ciudad de México, sin entrar en detalles.

Davis, 10 veces All-Star, ha tenido un suplicio con las lesiones a lo largo de su carrera. La temporada pasada, después de ser traspasado de los Lakers de Los Ángeles por Luka Doncic, se lesionó y se perdió 18 partidos, regresando para los últimos ocho juegos de la temporada. Los Mavericks se quedaron fuera de los playoffs.

“Va a ser día a día. Pero me siento mejor, eso es seguro”, comentó Davis.

La delantera de los Mavericks ya estaba debilitada con los pívots Derek Lively II perdiéndose los últimos dos juegos debido a un esguince de rodilla. Daniel Gafford sufrió una lesión en el tobillo el primer día del campamento de entrenamiento y no se ha uniformado esta temporada.

los mavericks son habituales en méxico

El enfrentamiento entre los Mavericks y los Pistons en la Arena Ciudad de México será el 15to partido de temporada regular de la NBA jugado en la Ciudad de México. Será el cuarto para Dallas, la mayor cantidad de cualquier franquicia. Los Suns de Phoenix y el Magic de Orlando han jugado cada uno tres partidos en México.

“Es algo increíble para la organización de los Mavs venir tantas veces. Muestra lo importante que es México y es genial traer disfrute a los fanáticos”, comentó Kidd.

Kidd jugó en uno de esos partidos de temporada regular en 2016, cuando los Mavericks derrotaron a los Suns en la Ciudad de México.

“Es emocionante estar de vuelta, los fanáticos mexicanos realmente se preocupan por el baloncesto y por eso es importante estar aquí. No recuerdo mucho del juego, solo la falta de oxígeno, te cansas muy rápido aquí”.

La Ciudad de México está a 2.239 metros sobre el nivel del mar, más de 600 metros más alta que Denver, la ciudad de mayor altitud en la NBA.