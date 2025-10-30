Bautista y Gerardo Suero se combinan para 41 puntos, Mauricio Báez vence al Rafael Barias

El club Mauricio Báez trazó pautas hacia la clasificación a la serie semifinal -que otorga cuatro plazas- al disponer del club Rafael Barias, 89-78, en el choque de cierre de la jornada de este miércoles en el TBS Distrito 2025.

La representación de Villa Juana ha ganado tres juegos corridos para mejorar su foja a 7-4, anclado en la tercera posición del standing, y sólo por debajo de dos conjuntos clasificados como San Carlos (9-2) y San Lázaro (8-3), en segundo.

Los otros equipos que disputan un cupo a la semifinal son Los Prados (6-6), Bameso (5-6) y El Barias que registra 5-7 y ha perdido dos partidos seguidos.

La jornada de este miércoles fue la segunda fecha de la Fase de Eliminación, que tiene como sede oficial al Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los seis equipos que avanzaron a la Fase de Eliminación arrastraron su misma foja obtenida en la ronda regular.

La ofensiva mauriciana la encabezó Richard Bautista con 21 puntos más siete asistencias y Gerardo Suero, quien dio los martillazos finales en el último período, terminó con 20 tantos, Juan Miguel Suero tuvo 13 y Luis Feliz 12.

Y por El Barias, Bryan Ramirez anotó 18 puntos, Dimas Carrasco aportó 13 tantos con ocho rebotes, Eusebio Suero 13 más ocho atrapadas y el refuerzo sancristobalense Jonathan Araujo logró encestar 10 unidades y atrapó 10 rebotes para un doble-doble.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

juegos del viernes

El TBS Distrito 2025 de reanuda el viernes con la tercera fecha de la Fase de Eliminación en un doble juego.

A las 7:00 de la noche abren el telón los clubes Bameso y Mauricio Báez, y a las 9:00, se miden los “Santos” San Lázaro contra San Carlos.