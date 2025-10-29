Terry Rozier y Chauncey Billups no recibirán salario durante sus licencias por casos de apuestas

El escolta Terry Rozier no recibirá su salario del Heat de Miami mientras esté de licencia debido a su arresto por cargos federales relacionados con un esquema de apuestas, informaron el miércoles dos personas con conocimiento del asunto a The Associated Press.

El salario de Rozier —aproximadamente de 26,6 millones esta temporada, pagado en cuotas, la primera de esta temporada debía pagarse más tarde esta semana — se retendrá hasta que se resuelva el caso legal, dijeron las personas, que hablaron con AP bajo condición de anonimato porque los detalles no fueron divulgados públicamente.

Miami no recibirá ningún alivio inmediato en el tope salarial por la decisión de la NBA, dijo una de las fuentes. Si Rozier es absuelto y se le permite regresar a la NBA, que lo puso en licencia horas después de su arresto el 23 de octubre, podría recibir los pagos retenidos en su totalidad, dijo una de las fuentes.

Existen disposiciones en el acuerdo colectivo de la NBA que permiten a la liga, en ciertas situaciones, colocar el salario retenido de un jugador en una cuenta que genera intereses.

Chauncey Billups, el entrenador de Portland que también fue puesto en licencia por la liga después de su arresto por cargos relacionados con apuestas la semana pasada, también tiene su salario retenido por los Trail Blazers, dijo una de las fuentes. Billups tiene contrato hasta al menos la temporada 2026-27. Eel equipo anunció que acordó una extensión multianual en abril.

No hubo comentarios inmediatos ni del Heat ni de los Trail Blazers.

Mientras tanto, el abogado de Rozier dijo el miércoles que un gravamen federal presentado con respecto a la factura de impuestos del jugador en 2021 quedó resuelto.

El Servicio de Impuestos Internos presentó ese gravamen contra Rozier en noviembre de 2023, mostrando un “saldo impago de evaluación” de 8.218.211,70 para el año fiscal 2021. Pero el abogado de Rozier, Jim Trusty, dijo en un correo electrónico a The Associated Press que la cantidad real adeudada al IRS en ese momento era una fracción de ese total.

“Nunca hubo una deuda de ocho millones”, escribió Trusty. “De sus impuestos totales adeudados en 2021, en realidad debía nueve mil. Eso fue pagado, pero el gravamen ahora extinto aún necesita ser retirado del juzgado local”.

ESPN fue el primero en informar sobre la existencia del gravamen. El gravamen es un registro público, y no hay un documento disponible públicamente que muestre que ha sido eliminado.

Los funcionarios del condado de Broward, Florida —donde se presentó el gravamen— no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Una llamada en busca de información de un oficial de ingresos del IRS no fue respondida. Los oficiales de ingresos trabajan para el IRS para cobrar impuestos atrasados.

Rozier posee una casa en el condado de Broward y los registros muestran que sus impuestos sobre la propiedad han sido pagados en su totalidad cada año. Esa propiedad está a unas 30 millas de donde el Heat juegan sus partidos en casa.

Rozier estaba jugando para los Hornets de Charlotte durante ese año fiscal 2021 y ahora está en el plantel del Heat. Rozier, Billups y casi otras tres docenas de personas fueron arrestadas la semana pasada por cargos relacionados con apuestas detallados en dos acusaciones separadas.

Los funcionarios federales alegaron que Rozier conspiró con asociados para ayudarlos a ganar apuestas basadas en su rendimiento estadístico en un juego cuando estaba con los Hornets el 23 de marzo de 2023 —más de siete meses antes de que se preparara el gravamen y casi ocho meses antes de que se presentara formalmente. Rozier jugó esporádicamente en ese juego y los apostadores ganaron después de que el aseguraría que terminaría “por debajo” de ciertos totales estadísticos.

Los cargos contra Rozier son similares a los que enfrentó el exjugador de Toronto Jontay Porter antes de ser expulsado de la liga por Silver en 2024.

Rozier no jugó en los últimos ocho juegos de esa temporada 2022-23, con él y los Hornets citando una lesión en el pie. Los Hornets tenían varios jugadores lesionados en ese momento y ya estaban eliminados de la contienda por los playoffs.

Las casas de apuestas detectaron patrones inusuales de apuestas en el juego de Charlotte en cuestión —las apuestas de proposición que involucraban a Rozier fueron señaladas e inmediatamente llevadas a la atención de la NBA— para que posteriormente la liga investigara el asunto pero no encontró suficiente evidencia para concluir que Rozier rompió alguna regla. La NBA, a diferencia de las fuerzas del orden federales, no tiene poder de citación.

La NBA dijo a principios de esta semana que está revisando cómo se debe manejar en el futuro la información sensible como los informes de lesiones —que son públicos y se actualizan cada hora—. Miembros de la Cámara y el Senado también han pedido más información a la NBA.

El senador Ted Cruz, el presidente republicano del Comité de Comercio, y la senadora Maria Cantwell, la principal demócrata en ese panel, escribieron al comisionado de la NBA, Adam Silver, esta semana buscando detalles “sobre cómo la NBA investigó y manejó estas acusaciones” y por qué la NBA permitió que Rozier continuara jugando.