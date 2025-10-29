Joel Silverio se consolida en la NBA como animador de los Hornets

La nueva temporada de la NBA ya está en marcha y con ella se afianza una figura dominicana que continúa ganando terreno en el competitivo universo del deporte internacional: Joel Silverio, joven comunicador, carismático talento y orgullo quisqueyano que forma parte del equipo de los Charlotte Hornets, en Carolina del Norte.

Silverio, exintegrante del grupo “Negros”, ha logrado dar un giro exitoso a su carrera profesional, abriéndose camino en el entretenimiento deportivo con una determinación y versatilidad que ya despiertan atención dentro y fuera de Estados Unidos. Su rol con los Hornets incluye participación activa en dinámicas con los jugadores, presentaciones, animación y proyectos comerciales, mostrando en cada oportunidad su sello dominicano.

Gracias a su ya presencia internacional, Silverio llegó a “El Juego del Respeto” como una figura destacada, aportando energía, identidad y conexión con la diáspora dominicana. Su participación en este histórico evento entre los equipos Bameso y Mauricio Báez, celebrado el pasado 20 de septiembre de 2025 en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, contribuyó a convertir la jornada en una verdadera fiesta de orgullo nacional para miles de fanáticos.

Actualmente, reside en Charlotte, donde continúa desarrollando colaboraciones, contenidos y acciones comerciales vinculadas al baloncesto y a la comunidad latina. Recientemente visitó República Dominicana para compartir este nuevo capítulo con los medios de comunicación, resaltando que su misión es abrir puertas para otros jóvenes que sueñan con triunfar en escenarios internacionales.

Con una trayectoria que crece al ritmo de su pasión por comunicar, Joel Silverio se posiciona como una de las voces dominicanas emergentes más destacadas en la NBA, llevando el entusiasmo del público caribeño a la escena deportiva global.