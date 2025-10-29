Cade Cunningham logra 30 puntos y 10 asistencias para que Pistons dobleguen al Magic

Cade Cunningham logró 30 puntos y diez asistencias por los Pistons de Detroit, quienes se sobrepusieron a un inicio aletargado para doblegar el miércoles 135-116 al Magic de Orlando.

Cunningham añadió seis rebotes, tres robos y tres bloqueos.

Los Pistons estuvieron en desventaja durante la mayor parte de la primera mitad, pero superaron a Orlando por 70-52 en los dos últimos cuartos. El Magic ha perdido cuatro partidos consecutivos después de ganar su primer encuentro.

Tobias Harris sumó 23 puntos para Detroit, que mejoró a una foja de 3-2. Jalen Duren consiguió 21 puntos y 12 rebotes.

Paolo Banchero (24) y Franz Wagner (22) se combinaron para anotar 46 puntos, pero fallaron 17 de 30 disparos de campo y 11 de 28 tiros libres.

Los Pistons se valieron de una racha de 14-1 para tomar una ventaja de diez puntos a mitad del tercer cuarto, y llegaron a liderar hasta por 16 unidades al final del período. Orlando intentó una remontada, pero falló diez de 33 tiros libres en los primeros 36 minutos.

celtics 125, cavaliers 105

En Boston, Jaylen Brown anotó 30 puntos, incluidos 13 durante una racha de 20-3 para cerrar la primera mitad que ayudó a los Celtics de Boston a alejarse de Cleveland y ganar 125-105 el miércoles por la noche, rompiendo la racha de tres victorias consecutivas de los Cavaliers.

Sam Hauser anotó 21 tantos desde el banquillo para Boston, que ha ganado dos seguidos desde que comenzó la temporada con tres derrotas consecutivas. Josh Minott tuvo 14 rebotes, Neemias Queta aportó 13 y Payton Pritchard tuvo 10 asistencias para los Celtics.

Evan Mobley anotó 19 unidades con 11 rebotes y Jaylon Tyson también anotó 19 para los Cavaliers. Donovan Mitchell acertó sus cuatro intentos de triples para 12 puntos en el primer cuarto, cuando los Cavaliers lideraban 42-40, pero solo acertó uno de sus últimos ocho tiros y terminó con 15 tantos.

Boston lideró por 19 a mitad del tercer cuarto y tenía una ventaja de 98-80 en los últimos dos minutos del tercero antes de que Cleveland anotara los siguientes ocho puntos. Los Cavs nunca se acercaron a menos de nueve desde ese punto, disparando un 33% (8 de 24) en el cuarto período mientras no lograban reducir la ventaja de Boston.

La única victoria previa de Boston esta temporada fue el lunes por la noche, cuando vencieron a los Pelicans de Nueva Orleans, que aún no han ganado.

Los equipos se combinaron para 18 triples en el primer cuarto, uno menos que el récord de la NBA.

En sus próximos partidos, los Cavaliers reciben a Toronto el viernes por la noche para el inicio del torneo de temporada. Los Celtics visitan a Filadelfia el viernes por la noche en el torneo.

rockets 139, raptors 121

En Toronto, Kevin Durant anotó 31 puntos, Jabari Smith Jr. añadió 25, su máximo número de la naciente temporada, y los Rockets de Houston aplastaron el miércoles 139-121 a los inoperantes Raptors de Toronto.

Alperen Sengun consiguió 18 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes por los Rockets, quienes ganaron su segundo partido consecutivo después de comenzar la temporada con dos derrotas seguidas.

Amen Thompson anotó 18 puntos y Tari Eason añadió 14 por los Rockets. Steven Adams anotó 12 unidades y lideró a Houston con 12 rebotes.

Houston superó a Toronto en rebotes por 53-22. Siete jugadores de los Rockets tuvieron cinco rebotes o más.

Durant terminó atinando 11 de 19 tiros de campo y cuatro de ocho triples.

Scottie Barnes anotó 31 puntos y Brandon Ingram igualó su máxima estadística de la temporada con 29 por Toronto, que perdió su cuarto partido consecutivo después de ganar en su inauguración de temporada en Atlanta. Las cuatro derrotas han sido por diez puntos o más.