Ángel Matías encesta 19 puntos, Los Prados derrota a Bameso en su segundo triunfo al hilo

El club Los Prados derrotó este miércoles a la escuadra de Bameso, 85-79, en su segundo triunfo al hilo para entrar en la pelea por la clasificación para uno de los cuatro puestos disponibles a la serie semifinal en el TBS Distrito 2025.

Un partido ganado que lo empareja en 6-6 en la segunda fecha de la Fase de Eliminación, y que se efectuó en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

De su lado, Bameso, que pierde por segunda ocasión seguida, ve caer su marca a 5-6, y restándole dos choques.

El refuerzo puertorriqueño Ángel Matías sigue dando de que hablar en sus aportes ofensivos y liderazgo en el club Los Prados, entidad que vive una gran temporada tras casi 10 años que no avanzaban de la ronda regular.

Matías encestó 19 puntos y tomó ocho rebotes en una ofensiva distribuida entre otros cuatro compañeros de equipos que aportaron sobre los 10 puntos con Eddy Mercedes, quien anotó 17 tantos y repartió siete asistencias, el refuerzo norteamericano BJ Fiztgerald logró 14 dígitos más siete rebotes, Kelvin Ramírez 11 y Jayvian De la Cruz marcó 10.

Por Bameso, el refuerzo estadounidense Mike Henrry encestó 22 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, su compatriota Jacob Pullen 19 y el nativo Kevin Pérez coló 14.

Los sancarleños son los dueños absolutos del mejor récord del TBS Distrito 2025 con 9-2, y aseguran un puesto en la serie semifinal, al igual que San Lázaro con 8-3.

Los seis equipos que avanzaron a la Fase de Eliminación arrastraron su misma foja obtenida en la ronda regular.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

juegos del viernes

El TBS Distrito 2025 de reanuda el viernes con la tercera fecha de la Fase de Eliminación en un doble juego.

A las 7:00 de la noche abren el telón los clubes Bameso y Mauricio Báez, y a las 9:00, se miden los “Santos” San Lázaro contra San Carlos.