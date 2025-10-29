Acel lidera con 24 puntos; Consuelo se impone a Quisqueya en inicio del TBS de San Pedro de Macorís

El club Todos Estrellas de Consuelo se impuso el martes a los Correcaminos de Quisqueya, 72-61, en el partido inicial del 43 Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025), en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet.

En el certamen petromacorisano compiten seis equipos en disputa de la Copa BanReservas 2025, con una especial dedicatoria al exjugador Ambioris Tejada e In Memoriam a Ramón Pérez Tolentino, un fenecido dirigente deportivo de Consuelo.

El refuerzo nacional Daniel Acel anotó 24 puntos y seis rebotes, Dresly Richardson 12 y seis capturas, Daylin Thomas 11, seis atrapadas y repartió cinco, y Frankely González 11.

Por los vencidos, Raymer Santana tuvo 16 puntos, José Familia terminó con un doble-doble de 10 anotaciones y 14 rebotes, y Franklin Penn logró 10 y tomó nueve balones.

La seis tradicionales franquicias participantes son Correcaminos de Quisqueya, Todos Estrellas de Consuelo, Centro, Titanes de Miramar, Warriors de México y Retiro 23.

El TBS-SPM 2025se jugará a una ronda de cinco partidos cada equipo en la serie regular, en la que clasificarán cuatro a la serie semifinal, a un 3-2, y la final al mejor de un 5-3.

La justa la organiza Fausto Paulino, presidente de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema), junto a Pedro Vázquez, a la cabeza del Comité Organizador, acompañados por Carlos Dijol, en la tesorería, y otras personalidades.

entregan reconocimientos

Paulino, Vázquez y Dijol, en nombre de Abasapema, entregaron reconocimientos a los homenajeados con la dedicatoria del TBS-SPM 2025 al exjugador Ambioris Tejada e In Memoriam a Ramón Pérez Tolentino, en un acto protocolar previo al inicio del partido.

Tejada recibió su reconocimiento en persona, acompañado de su esposa Noris Díaz de Tejada y sus hijos Noris Tejada Diaz y Ambioris Manuel Tejada Díaz, y por el fenecido Pérez Tolentino estuvieron su viuda, Kenia Payano, y su hija Keomara N. Pérez Payano.

partidos del jueves

Las acciones se reanudan este jueves con un doble cartel, desde las 7:00 de la noche, con los partidos entre los equipos México ante Centro, y las 9:00, Retiro 23 contra Miramar.