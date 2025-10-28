Bucks remontan para vencer 121-111 a Knicks con 37 puntos de Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo anotó 37 puntos, capturó ocho rebotes y repartió siete asistencias para que los Bucks de Milwaukee remontaran un déficit de 12 unidades al descanso y vencieran el martes 121-111 a los Knicks de Nueva York.

Ryan Rollins de Milwaukee añadió un récord personal de 25 puntos. Jalen Brunson de Nueva York anotó 36 tantos, pero se lesionó a mitad del último cuarto en una jugada que impulsó la remontada ganadora de Milwaukee.

Brunson pareció lesionarse la pierna inicialmente mientras luchaba por un balón suelto en el último cuarto. Permaneció en el suelo y se movía con dificultad. Luego, driblando detrás de la línea de tres puntos cerca del banquillo de Milwaukee se dejó caer atrás con evidente dolor y perdió el balón.

Mientras Brunson continuaba sentado en el suelo, Antetokounmpo robó el balón y realizó una volcada en el otro extremo para empatar el juego a 103 con 6:13 restantes y comenzar una racha de 8-0.

Brunson permaneció en el juego después de un tiempo muerto, pero los Knicks no pudieron frenar el impulso de Milwaukee. Antetokounmpo puso a Milwaukee por delante de manera definitiva al convertir una bandeja en carrera con 5:31 por jugar.