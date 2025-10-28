Abreu y Fiztgerald comandan triunfo de Los Prados sobre San Lázaro en inicio Fase de Eliminación

El nativo Jefrey Abreu y el refuerzo BJ Fiztgerald comandaron el sorpresivo triunfo de este martes del club Los Prados, 96-89, sobre San Lázaro, en tiempo extra, en la jornada inicial de la Fase de Eliminación del TBS Distrito 2025.

El choque terminó en sus primeros cuatro períodos 78-78, pero en el complementario los pradendes sacaron provecho a las actuaciones de Abreu y Fiztgerald, principalmente, para dominarlo 18-11.

Abreu logró su mejor actuación de por vida en el basket superior capitalino con 24 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, mientras que el norteamericano Fiztgerald anotó sobre los 20 tantos (22) más siete balones atrapados.

También ayudaron a la causa pradende Eddy Mercedes, quien aportó 17 encestes, atrapó siete balones y repartió otros seis, y el refuerzo puertorriqueño Ángel Matias tuvo 16 dígitos y seis rebotes.

Por San Lázaro, Victor Liz marcó 22 puntos con nueve rebotes, Anderson Mirambeaux cerró con un doble-doble de 19 unidades con 10 pelotas atrapadas, Ángel Núñez 19 y Edgar Tejeda coló 16 tantos, nueve rebotes y siete pases.

Los Prados subió un escalón en el encasillado de victorias y ahora su foja es de 5-6, y por su parte, la escuadra de Jobo Bonito registra 8-3 y detiene su fecha de triunfo en tres, en el partido escenificado en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los seis equipos que avanzaron a la Fase de Eliminación arrastraron su misma foja obtenida en la ronda regular.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

Juegos del miércoles

El TBS Distrito 2025 continúa este miércoles con la segunda fecha de la Fase de Eliminación en una doble cartelera.

A primera hora, a las 7:00 de la noche, se enfrentan los clubes Los Prados y Bameso, y a segunda hora, a las 9:00, chocarán los combinados de Mauricio Báez y Rafael Barias.