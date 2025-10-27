Timberwolves estarán sin Anthony Edwards al menos una semana por lesión muscular

La estrella de los Timberwolves Anthony Edwards se perderá al menos una semana debido a una distensión en el isquiotibial de derecho, después de que el escolta fuera apartado por la lesión en los minutos iniciales de su último partido.

Edwards se sometió a una resonancia magnética el lunes que reveló la distensión, después de que fuera retirado poco más de tres minutos en la victoria de Minnesota por 114-110 sobre los Pacers de Indiana el domingo por la noche.

Los Timberwolves anunciaron antes del partido del lunes contra Denver que Edwards sería reevaluado en una semana, lo que hace probable que tenga el tipo de distensión menos grave. El tres veces All-Star se perderá al menos tres partidos, incluido el inicio de una gira de tres partidos en Charlotte el sábado. Los Wolves jugarán seis veces, incluidas cinco fuera de casa, durante los primeros 10 días de noviembre.

Edwards se perdió apenas tres partidos en cada una de las últimas tres temporadas. Antes de esta lesión, había jugado en 426 de un posible 445 partidos en su carrera, incluidos los playoffs.

Los Timberwolves anunciaron que el base suplente Rob Dillingham estaba disponible para jugar contra Denver después de haber sido excluido contra Indiana debido a una fractura en la nariz.