baloncesto
Maxey encesta 43 y los Sixers de Filadelfia se ponen 3-0 en la NBA
Donovan Mitchell anotó 35 puntos en apenas 29 minutos y los Cleveland Cavaliers vencieron 116-95 a los Detroit Pistons.
Tyrese Maxey anotó 43 puntos, incluidos ocho consecutivos durante un tramo crucial del último cuarto, y el novato VJ Edgecombe agregó 26 puntos para que los 76ers de Filadelfia vencieran al Magic de Orlando 136-124 sin Joel Embiid para mejorar a 3-0.
Embiid, el MVP de 2023 y dos veces máximo anotador, estuvo de baja para descansar su rodilla izquierda operada. Tras jugar solo 19 partidos la temporada pasada, Embiid jugó los dos primeros con una restricción de 20 minutos.
Filadelfia jugó bien sin su pívot estrella. Maxey anotó un triple tras una canasta con poco más de un minuto por jugarse, lo que dio a los 76ers una cómoda ventaja de 12 puntos. Promedia 37 puntos por partido. Edgecombe, la tercera selección del draft de la NBA, sigue impresionando y suma 75 puntos en tres partidos. Kelly Oubre Jr. aportó 25 puntos.
Paolo Banchero anotó 32 puntos para liderar al Magic, que inició una gira de cinco partidos en 10 días con su tercera derrota consecutiva. Desmond Bane aportó 24 puntos y Franz Wagner añadió 22.
Andre Drummond, de los Sixers, terminó con seis rebotes, convirtiéndose en el 32º jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 11.000 rebotes.
Anthony Black encestó un tiro de tres cuartos de cancha justo cuando sonaba la bocina del tercer cuarto para acercar al Magic a 101-94.
En Detroit, Donovan Mitchell anotó 35 puntos en apenas 29 minutos y los Cleveland Cavaliers vencieron el lunes 116-95 a los Detroit Pistons para su tercera victoria consecutiva.
Los Cavaliers tuvieron una racha de 14-0 en el segundo cuarto que convirtió una ventaja de siete puntos en una de 43-26, y la bandeja de Mitchell dejó el marcador 63-41 al descanso.
Mitchell encestó 13 de 18 tiros de campo, incluyendo 2 de 4 triples, y 7 de 8 tiros libres. Jarrett Allen añadió 20 puntos y siete rebotes para los Cavaliers, mientras que Evan Mobley terminó con 15 puntos, 11 rebotes y cinco asistencias.
Cleveland venció a Detroit por 13ª vez en los últimos 14 enfrentamientos.
Cade Cunningham terminó con 12 puntos para los Pistons, pero encestó 3 de 14 tiros y cometió cinco de sus 25 pérdidas de balón. Ron Holland II y Tolu Smith aportaron 11 puntos cada uno.
Los Pistons habían ganado dos partidos seguidos después de una derrota en el inicio de la temporada.
Magnissit omnim ent parum latur repero ditasperae veritam velliquibus que latempo remolendae omnihitae verspid utatumq uatium quideli cienda amus utem fugitiperatum verovit es denet velicae explia quatur?
Rerferenet doluptatis nosandi gnis magnam voluptaturio ipsadsvdsvdsvdsvdsvdse volore, corionet adipihitata cupist, volest vit, vide sitatintur repero ditasperae veritam velliquibus que latempo remolendae omnihitae verspid utatumq uatium quideli cienda amus utem fugitiperatum tur repero ditasperae veritam velliquibus
Magnissit omnim ent parum latur repero ditasperae veritam velliquibus que latempo remolendae omnihitae verspid utatumq uatium quideli cienda amus utem fugitiperatum verovit es denet velicae explia quatur?
Rerferenet doluptatis nosandi gnis magnam voluptaturio ipsadsvdsvdsvdsvdsvdse volore, corionet adipihitata cupist, volest vit, vide sitatintur repero ditasperae veritam velliquibus que latempo remolendae omnihitae verspid utatumq uatium quideli cienda amus utem fugitiperatum tur repero ditasperae veritam velliquibus que latempo remolendae omnihitae verspid utatumq uatium quideli cienda amus utem fugitiperatum tur repero ditasperae veritam velliquibus que latempo remolendae omnihitae verspid utatumqMagnissit omnim ent parum latur repero ditasperae veritam velliquibus que latempo remolendae omnihitae verspid utatumq uatium quideli cienda amus utem fugitiperatum verovit es denet velicae explia quatur?
Rerferenet doluptatis nosandi gnis magnam voluptaturio ipsadsvdsvdsvdsvdsvdse volore, corionet adipihitata cupist, volest vit, vide sitatintur repero ditasperae veritam velliquibus que latempo remolendae omnihitae verspid utatumq uatium quideli cienda amus utem fugitiperatum tur repero ditasperae veritam velliquibus que latempo remolendae omnihitae verspid utatumq uatium quideli cienda amus utem fugitiperatum tur repero ditasperae veritam velliquibus que latempo remolendae omni uatium quideli cienda amus utem fugitiperatum porenim ustruptusdae dolesti aectotaernam sequo debis ab ipsum, illorat
Magnissit omnim ent parum latur repero ditasperae veritam velliquibus que latempo remolendae omnihitae verspid utatumq uatium quideli cienda amus utem fugitiperatum verovit es denet velicugitiperatum tur repero ditasperae veritam velliquibus que latempo remolendfbbfbfdbfdbfbfdbfdbfddae omnihitae verspid utatumq uatium quidvdsvdsvdsdsadsvdseli cienda amus utem fugitiperatum tur repero ditasperae veritam velliquibus que latempo remolendae omni 1115.