Jones y Mañón en la NBA sin draft

Ya son dos los dominicanos que han alcanzado el sueño de debutar durante la recién iniciada temporada del baloncesto de la NBA.

El primero de ellos fue David Jones, con los Spurs de San Antonio, mientras que el domingo por la noche lo hizo Chris Mañón, nada más y nada menos que con los Lakers de Los Angeles.

Este último vio acción en tres minutos, se fue de 1-0 de campo con un rebote y un lance bloqueado.

Es la segunda vez que se da el caso de dos criollos que ven acción en la liga en la misma campaña sin ser seleccionados en el sorteo de novatos.

En 2022-23 lo hicieron Justin Minaya, con los Trail Blazers de Portland, y Lester Quiñones, con los Warriors de Golden State.

El primero con la hazaña fue Luis David Montero, quien vio acción con los Trail Blazers durante 14 encuentros en la estación 2015-16 y en otro par de desafíos con los Pistons de Detroit en 2017-18.

El segundo fue Ángel Delgado, el rebotero que se ha asentado en el baloncesto europeo en los últimos años. Estuvo en dos partidos con los Clippers de Los Angeles en 2018-19.

Está pendiente que lo haga Koby Brea, seleccionado por los Warriors en la segunda ronda del pasado draft y cambiado a los Suns de Phoenix.

Cuando lo haga se unirá a Jones y Mañón para formar el primer trío de dominicanos que debutan en una temporada de la NBA.

Ahora son 14 los criollos que han jugador en la NBA.

Los antes señalados se unen a Tito Horford (1988), Felipe López (1998), Luis Flores (2004), Charlie Villanueva y Francisco García (2005), Al Horford (2007), Karl-Anthony Towns (2015) y Chris Duarte (2021).

Hugo Cabrera (1976), Frank Rodríguez (1984), José Vargas (1988) y Sammy Mejía (2007) fueron escogidos en el draft, pero no llegaron a debutar en la liga.

FASTBREAKS.- Imponente la actuación hasta el momento de Yenifer Jiménez en la Liga Mayor de El Salvador... Chris Duarte ha comenzado por debajo en la Liga ACB con el Unicaja, pero se espera que haga los ajustes... Esa liga se parece más a la FIBA, el BSN de Puerto Rico es como una mini-NBA.