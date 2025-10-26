Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Baloncesto

baloncesto

Wemby mantiene a los Spurs invictos en la NBA con una victoria 118-107 ante los Nets

Tuvo 31 puntos, 14 rebotes y seis bloqueos, y los Spurs de San Antonio se recuperaron después de desperdiciar una ventaja de 26.

El pívot de los Spurs Victor Wembanyama salta para clavar el balón en el encuentro ante los Nets el 26 de octubre del 2025.

El pívot de los Spurs Victor Wembanyama salta para clavar el balón en el encuentro ante los Nets el 26 de octubre del 2025.ap

Avatar del Agencia AP
Agencia APSan Antonio

Victor Wembanyama tuvo 31 puntos, 14 rebotes y seis bloqueos, y los Spurs de San Antonio se recuperaron después de desperdiciar una ventaja de 26 puntos para vencer el domingo 118-107 a los Nets de Brooklyn y mantenerse invictos.

El novato de San Antonio, Dylan Harper, anotó 20 unidades, incluidos siete en el último cuarto para sofocar la remontada de Brooklyn.

Los Spurs mejoraron a 3-0 después de revelar discretamente un banner para honrar al entrenador de larga data Gregg Popovich y sus 1.390 victorias en la temporada regular. Fiel a su personalidad humilde, el entrenador del Salón de la Fama no quiso una ceremonia para conmemorar el banner ni para honrarlo a él, y la franquicia atendió sus palabras como lo ha hecho durante tres décadas.

Cam Thomas anotó 40 tantos para empatar a Kevin Durant en el tercer lugar de la lista de carrera de los Nets con diez juegos de 40 puntos, detrás de Vince Carter (17) y Kyrie Irving (14).

Michael Porter Jr. agregó 16 puntos y Nic Claxton tuvo diez para Brooklyn, que permaneció sin victorias al comenzar su segunda temporada bajo el entrenador Jordi Fernández.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados