Towns anota 15 y atrapa 18 rebotes en el revés de los Knicks ante Miami Heat

Norman Powell anotó 29 puntos, Bam Adebayo agregó 19 puntos y 13 rebotes y el Miami Heat venció el domingo 115-107 a los Knicks de Nueva York.

Jaime Jaquez Jr. terminó con 17 puntos para el Heat, que ganó su primer partido en casa. Miami ha anotado 382 puntos hasta el momento, la mayor cantidad de cualquier equipo del Heat en tres partidos al comienzo de una temporada. El Heat de la temporada 2019-20 anotó 360.

Fue el primer partido de local de Miami desde que la semana pasada se conoció que el base Terry Rozier fue puesto en licencia por la NBA luego de que funcionarios federales lo acusaran por presunta participación en un plan que ayudaba a los apostadores a vencer a las casas de apuestas en ciertas apuestas.

Jalen Brunson anotó 37 puntos y Mikal Bridges 20 para Nueva York, que se acercó 82-81 tras un triple de OG Anunoby al final del tercer cuarto. Pero el Heat tuvo una racha decisiva a partir de ahí, superando a Nueva York por 23-6 en los siguientes siete minutos para una ventaja de 18 puntos.

También necesitaban esa ventaja. Nueva York se acercó a 110-105 con una canasta de Brunson a 1:32 del final, antes de que el triple de Andrew Wiggins en la siguiente posesión estabilizara el marcador para Miami.

Los Knicks buscaban lo que habría sido el segundo inicio de 3-0 de la franquicia en las últimas 26 temporadas; tuvieron un récord de 3-0 al comienzo de la temporada 2012-13. También tuvieron un récord de 3-0 contra Miami la temporada pasada, anotando exactamente 116 puntos en cada uno de esos partidos.

Nueva York llegó al partido con una ventaja de 61-33 en tiros libres intentados esta temporada, factor clave en sus dos victorias tempranas. El Heat llegó a la línea de tiros libres 31 veces, en comparación con las 21 de los Knicks el domingo.

Karl-Anthony Towns tuvo una noche de 15 puntos y 18 rebotes para Nueva York. Simone Fontecchio anotó 14 para Miami.