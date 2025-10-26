San Carlos y Mauricio Báez triunfan en jornada dominical del TBS Distrito, Los Prados clasifican

Los clubes San Carlos y Mauricio Báez triunfaron en la jornada dominical que reanudó las acciones del TBS Distrito 2025, y puso fin a la serie regular, tras varios días de suspensión por el paso de la tormenta Melissa y las intensas lluvias.

San Carlos doblegó 98-91 a Los Prados, mientras que el Mauricio hizo lo propio con Huellas del Siglo, 87-70, en los encuentros celebrados en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Las victorias sancarleñas (8-2) y mauricianas (6-4), ocupantes del primero y segundo lugar, provocaron la clasificación, junto a ellos, del club Los Prados (4-6), en tercero, a la Fase de Eliminación, completándose las tres plazas disponibles del grupo A, en el último dia de la serie regular de la justa distrital, y se quedó fuera Huellas del Siglo (3-7).

El grupo B ya está definido con San Lázaro, Bameso y Rafael Barias, y eliminado El Millón.

Cada grupo, A y B, otorga tres plazas a la Fase de Eliminación, y arrastran su misma foja obtenida en la ronda regular.

En el partido que ganó San Carlos su mejor anotador lo fue Juan Guerrero con 23 puntos, seguido del refuerzo norteamericano Tyran De Latibeaudiere con 21 tantos y tomó siete rebotes, Jayson Valdez aportó 19 encestes, atrapó nueve balones y repartió otros siete, y Eddy Polanco terminó con 16.

Por Los Prados, el refuerzo puertorriqueño Ángel Matias anotó 25 puntos, el refuerzo estadounidense BJ Fiztgerald 18 unidades más seis rebotes y cuatro asistencias, William Cruz coló 15 dígitos y dio siete pases, Jeffrey Abreu 11 y Carlos Pérez 10.

Por su lado, en el choque ganado por el Mauricio, el líder ofensivo lo fue el refuerzo francomacorisano Luismal Ferreiras con un doble-doble de 16 puntos y 12 rebotes, Juan Miguel Suero 16, Gerardo Suero y el refuerzo norteamericano Michael Warren tuvieron 15 cada uno.

Por los eliminados de Huellas, Anphernee Acevedo marcó 20 puntos, tomó siete rebotes y otorgó seis asistencias, Miguel Brito 14 y Leandro Cabrera cerró con 12 y seis capturas.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.