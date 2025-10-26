Luka Doncic, fuera al menos una semana por un esguince en un dedo

Luka Doncic estaría fuera de las canchas durante al menos una semana debido a un esguince en un dedo de su mano izquierda y una contusión en la parte inferior de su pierna izquierda, anunciaron el domingo Los Ángeles Lakers.

Doncic había tenido un comienzo de temporada espectacular con dos partidos consecutivos de 40 puntos para los Lakers, que juegan en Sacramento el domingo por la noche. Será reevaluado en aproximadamente una semana, según informó el equipo.

Doncic anotó 43 puntos en la derrota de los Lakers ante Golden State en la noche inaugural, y acumuló 49 puntos en la victoria sobre Minnesota el viernes pasado. Doncic arrasó con los Timberwolves a pesar de torcerse un dedo de la mano con la que no dispara en los primeros minutos.

Los Lakers tampoco podrán contar con LeBron James, quien estará fuera de juego al menos hasta mediados de noviembre debido a una ciática.

La probable ausencia de Doncic durante una semana llega en un momento inoportuno para Los Ángeles, que tiene seis partidos en los próximos nueve días. Los Lakers tendrán que apoyarse fuertemente en Austin Reaves, quien ha anotado 51 puntos en sus dos primeros partidos.