NBA
Cunningham conduce a Pistons sobre Celtics a pesar de los 41 tantos de Jaylen Brown
Detroit anotó un total de 70 puntos en el segundo y tercer periodo para tomar una ventaja de 13 puntos hacia el último cuarto.
Cade Cunningham anotó 25 puntos y Jalen Duren sumó 24 para ayudar a los Pistons de Detroit a resistir el domingo 119-113 ante los Celtics de Boston y lograr una victoria.
Jaylen Brown anotó 41 puntos para Boston, que lideró 14-2 en los minutos iniciales y llegó a tener una ventaja de hasta 17 puntos.
Ausar Thompson añadió 21 para Detroit, que anotó 30 puntos de segunda oportunidad, incluidos cuatro de Thompson en los minutos finales.
Los Celtics no permitieron 42 puntos en un cuarto como lo hicieron en cada una de las dos primeras derrotas, pero sí permitieron que Detroit anotara un total de 70 puntos en el segundo y tercer periodo para tomar una ventaja de 13 puntos en el cuarto.
Boston se acercó a cuatro puntos con 1:13 por jugar cuando Brown encestó dos tiros libres, pero Tobias Harris anotó tras un rebote ofensivo en la posesión siguiente para ayudar a asegurar la victoria.
Harris tuvo 18 puntos como el cuarto anotador de dos dígitos del equipo. Duren también tuvo 17 rebotes, Thompson tuvo 12 y Cunningham terminó con ocho asistencias.
Payton Pritchard anotó 21 puntos, Derrick White tuvo 15 y el suplente Anfernee Simons anotó 12 para los Celtics.